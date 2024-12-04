Σουηδία: Πέθανε η πριγκίπισσα Μπριγκίτα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η πριγκίπισσα Μπριγκίτα της Σουηδίας.

Ηταν η μεγαλύτερη αδερφή του βασιλιά της Σουηδίας, και απεβίωσε στο σπίτι της στη Μαγιόρκα, όπως έκανε γνωστό η σουηδική βασιλική οικογένεια.

Η Πριγκίπισσα Μπριγκίτα γεννήθηκε το 1937 και ήταν μια από τις τέσσερις αδερφές που μεγάλωσαν στο παλάτι Haga στη Στοκχόλμη.

Ο βασιλιάς της Σουηδίας Carl XVI Gustaf δήλωσε για τον θάνατο της αδερφής της: «Η αδερφή μου ήταν ένα πολύχρωμο και απλό άτομο που θα λείψει πολύ σε εμένα και την οικογένειά μου. Με ολόκληρη την οικογένειά μου στέλνω τα συλλυπητήριά μου στα παιδιά και τα εγγόνια της πριγκίπισσας Μπιργκίτα».

