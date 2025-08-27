Συγκλονίζει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη συντριβή ενός F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Eielson στο Fairbanks.

Ο πιλότος του F-35 πέρασε 50 λεπτά προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο μαχητικό αεροσκάφος κάνοντας τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς της Lockheed Martin. Όταν ωστόσο κατάλαβε πως δεν γίνεται τίποτα εκτινάχθηκε από τη θέση στου προτού το αεροσκάφος συντριβεί στο έδαφος στην Αλάσκα στις 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με μια έκθεση του ατυχήματος που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο πιλότος εκτοξεύτηκε με ασφάλεια και υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, αλλά το μαχητικό αεροσκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε.

Μια έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τη συντριβή στον πάγο που υπήρχε στις υδραυλικές γραμμές της μύτης και των κύριων συστημάτων προσγείωσης του F-35, ο οποίος τα εμπόδισε να αναπτυχθούν σωστά.

🚨 BREAKING: U.S. Air Force REVEALS Shocking Details of Jan. 28 F-35 Crash in Alaska 💥 pic.twitter.com/aQolSFqtMe — Frontier Brief (@Frontierbrief) August 27, 2025

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά την απογείωση ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά αυτό δεν έγινε πλήρως. Όταν το κατέβασε ξανά, δεν κεντράριζε, κλειδώνοντας σε μια γωνία προς τα αριστερά. Οι προσπάθειες να διορθωθεί το σύστημα προσγείωσης έκαναν το μαχητικό αεροσκάφος να νομίζει ότι βρισκόταν στο έδαφος, κάτι που τελικά οδήγησε στη συντριβή του.

Αφού εξέτασε τις λίστες ελέγχου του συστήματος σε μια προσπάθεια να διορθώσει το πρόβλημα, ο πιλότος συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας του αεροπλάνου, Lockheed Martin, καθώς το αεροπλάνο πετούσε κοντά στην αεροπορική βάση. Πέντε μηχανικοί συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου μηχανικού λογισμικού, ενός μηχανικού ασφάλειας πτήσης και τριών ειδικών σε συστήματα προσγείωσης, ανέφερε η έκθεση.

Στη συνέχεια, ο πιλότος επιχείρησε δύο προσγειώσεις «touch and go», όπου το αεροπλάνο προσγειώνεται για λίγο, για να προσπαθήσει να ισιώσει το μπλοκαρισμένο γρανάζι της μύτης, ανέφερε η έκθεση. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν να επαναφέρουν τον μπροστινό τροχό και είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσουν τόσο το αριστερό όσο και το δεξί κύριο σύστημα προσγείωσης και να μην είναι σε θέση να εκταθούν πλήρως για να επιχειρηθεί μια κανονική προσγείωση.

Σε εκείνο το σημείο, οι αισθητήρες του F-35 υπέδειξαν ότι βρισκόταν στο έδαφος και τα συστήματα υπολογιστών του αεροσκάφους μεταπήδησαν σε «αυτοματοποιημένη λειτουργία εδάφους», ανέφερε η έκθεση.

Μια επιθεώρηση στα συντρίμμια του αεροσκάφους διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τρίτο του υγρού στα υδραυλικά συστήματα τόσο στο μπροστινό όσο και στο δεξί κύριο σύστημα προσγείωσης ήταν νερό, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Η έρευνα διαπίστωσε παρόμοιο πρόβλημα και σε ένα άλλο F-35 στην ίδια βάση κατά τη διάρκεια πτήσης εννέα ημέρες μετά τη συντριβή, αλλά το αεροσκάφος αυτό κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς απρόοπτα.

Η έκθεση σημειώνει ότι η Lockheed Martin είχε εκδώσει οδηγίες σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι αισθητήρες του F-35 σε ακραίο κρύο σε ένα ενημερωτικό δελτίο συντήρησης τον Απρίλιο του 2024, περίπου εννέα μήνες πριν από τη συντριβή. Το πρόβλημα θα μπορούσε να καταστήσει «δυσκολό για τον πιλότο να διατηρήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους», ανέφερε η οδηγία.

Η θερμοκρασία κατά τη στιγμή της συντριβής ήταν -1 βαθμός Φαρενάιτ, ανέφερε η έκθεση.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η λήψη αποφάσεων από το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εν πτήσει», η έλλειψη «εποπτείας του προγράμματος επικίνδυνων υλικών», το οποίο επιβλέπει την αποθήκευση και τη διανομή του υδραυλικού υγρού, και η μη σωστή τήρηση των διαδικασιών συντήρησης των υδραυλικών συστημάτων του αεροσκάφους, συνέβαλαν όλα στη συντριβή.

Πηγή: skai.gr

