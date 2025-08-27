Ζελένσκι: Είναι καιρός να οργανωθούν συζητήσεις σε επίπεδο ηγετών για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι καιρός πλέον να οργανωθούν συζητήσεις σε επίπεδο ηγετών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι σημειώνει ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ όπου συζήτησαν για την προετοιμασία από τις ομάδες των Ευρωπαίων, των Αμερικανών και των άλλων εταίρων της χώρας του που μετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» της αρχιτεκτονικής ισχυρών και πολυμερών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Στρατιωτικοί διοικητές, υπουργοί Άμυνας και σύμβουλοι ασφαλείας – σε διαφορετικά επίπεδα, προετοιμάζουμε τις παραμέτρους της μελλοντικής ασφάλειας. Επιταχύνουμε τη διαδικασία καθορισμού των λεπτομερειών. Είναι ήδη καιρός να οργανώσουμε τη μορφή των συζητήσεων των ηγετών για να καθορίσουμε τις βασικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Τετάρτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι «ένας σημαντικός τομέας είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η διασφάλιση της ουσίας αυτών των σχέσεων». Όπως πρόσθεσε, «δυστυχώς, οι Ρώσοι στέλνουν επί του παρόντος αρνητικά μηνύματα σχετικά με τις συναντήσεις και τις περαιτέρω εξελίξεις».

Τόνισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις και τα χωριά της Ουκρανίας συνεχίζονται και κάθε μέρα υπάρχουν νέα θύματα. «Οι Ρώσοι θα αντιδράσουν μόνο σε πραγματική πίεση ως απάντηση σε όλα αυτά. Απαιτείται πίεση. Βασιζόμαστε σε αυτήν. Απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα από τη Ρωσία - βήματα προς την πραγματική διπλωματία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κλείνοντας, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στουμπ για την εποικοδομητική του προσέγγιση και τις συμβουλές του και κάλεσε τον Φινλανδό πρόεδρο στο Κίεβο.

I spoke with President of Finland @alexstubb. A very good conversation – as always. We are coordinating our positions to deliver more substantial results.



Our teams are actively preparing the architecture of strong and multilateral security guarantees for Ukraine, with everyone… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.