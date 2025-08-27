Αυστραλία: Τέλος τα social media για τους ανηλίκους;

Σε λίγους μήνες θα τεθεί σε ισχύ στην Αυστραλία η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως οι φωνές που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των περιορισμών πληθαίνουν.Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ



Σήμερα, το δεύτερο βουλευτικό σώμα της Αυστραλίας, η Γερουσία, υπερψήφισε πρόταση των Πρασίνων για διενέργεια έρευνας σχετικά με τους περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, που προωθεί η κυβέρνηση των Εργατικών.

Πηγή: Deutsche Welle

Στην λίστα των κοινωνικών μέσων που θα απαγορεύονται για άτομα κάτω των 16 ετών έχουν συμπεριληφθεί το Facebook, το Instagram, το TikTok, το Snapchat, το X καθώς και το YouTube. Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν απειλήσει να κινηθούν νομικά εναντίον των μέτρων, με την κυβέρνηση να απαντά ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκφοβισμούς.Επικρίσεις από τους ΠρασίνουςΟι Πράσινοι επισημαίνουν ότι η προσπάθεια να διορθωθούν τα προβλήματα από τη χρήση των social media απλώς με την απαγόρευση σε ανηλίκους δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Προσθέτουν ακόμα ότι αυτή η έρευνα θα αφορά τη συνέχιση του διαλόγου για την ασφάλεια όλων στο διαδίκτυο καθώς και τη διασφάλιση ότι οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες θα είναι υπόλογες για την προστασία των χρηστών τους.Η έρευνα θα εξετάσει τις συνέπειες για τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα, την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, ενώ θα δεχθεί εισηγήσεις από φορείς και πολίτες.Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, από τις 10 Δεκεμβρίου θα ισχύσει αφ' ενός το όριο ηλικίας των 16 ετών για πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφ' ετέρου η υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας μέσω ειδικών κωδικών στις μηχανές αναζήτησης.Οι Πράσινοι, που διαθέτουν το κύριο πολιτικό τους έρεισμα στη Γερουσία (και όχι στη Βουλή των Αντιπροσώπων) τονίζουν ότι στην κοινωνία εντείνονται οι ανησυχίες πως το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας θα απαιτεί από όλους τους Αυστραλούς την παροχή προσωπικών δεδομένων για πρόσβαση σε πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, εγείροντας έτσι σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και πολιτικών ελευθεριών.«Δεν πρόκειται μόνο για τα παιδιά – είναι ένα εθνικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας και αναγνώρισης που προβάλλεται ως διαδικτυακή ασφάλεια για τα παιδιά», δήλωσε ο γερουσιαστής των Πρασίνων Ντέηβιντ Σιούμπριτζ (David Shoebridge), εκπρόσωπος του κόμματος για τα Ψηφιακά Δικαιώματα (Digital Rights). Σύμφωνα με τον ίδιο η απαγόρευση ηλικίας θα αναγκάσει όλους τους Αυστραλούς να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα για να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κωδικοί επαλήθευσης θα έχουν την ίδια επίδραση για τις μηχανές αναζήτησης. Όλοι θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο ηλικίας για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα.«Αντί για την πολυδιαφημισμένη ψηφιακή ευθύνη, η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε απαγορεύσεις και κωδικούς που θα ενθαρρύνουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα όλων», επικρίνει ο Σιούμπριτζ. Η έρευνα πρόκειται να εξετάσει «τι λειτουργεί πραγματικά παγκοσμίως» και αποτελεί «μια ευκαιρία για λήψη μέτρων που θα βασιστούν σε στοιχεία με σεβασμό προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».Ποιες διαδικτυακές υπηρεσίες εξαιρούνται;Η Google είχε ζητήσει την εξαίρεση του YouΤube από την απαγόρευση, λέγοντας ότι πρόκειται για πλατφόρμα που προβάλλει βίντεο και δεν είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση όμως, όπως τοποθετήθηκε με δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανίζι, ήταν ανένδοτη.Άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση περιλαμβάνουν τα διαδικτυακά παιχνίδια, τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.Αυτές οι υπηρεσίες εξαιρούνται επειδή, όπως ανέφερε η κυβέρνηση, συνεπάγονται μικρότερους κινδύνους για τα παιδιά κάτω των 16 ετών ή υπάγονται σε διαφορετικούς νόμους.Οι κολοσσοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα παραβιάσουν τις διατάξεις, απειλούνται με πρόστιμα έως και $49,5 εκατομμυρίων δολαρίων (Αυστραλίας) εφ’ όσον «αποτύχουν να λάβουν υπεύθυνα μέτρα για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανήλικων χρηστών στις υπηρεσίες τους», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλμπανίζι, διατρανώνοντας ότι η κυβέρνησή του «στέκεται στο πλευρό των οικογενειών».«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κοινωνική ευθύνη και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιδιά της Αυστραλίας επηρεάζονται αρνητικά από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, οπότε βάζω ένα τέλος σε αυτό. Τα social media προκαλούν κοινωνική ζημιά στα παιδιά μας και θέλω οι Αυστραλοί γονείς να ξέρουν ότι τους στηρίζουμε», είπε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτό τον μήνα.

