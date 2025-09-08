Ελλάδα και Λιβύη επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για ειλικρινή διάλογο και διεύρυνση της συνεργασίας σε ενέργεια, επενδύσεις και μεταφορές, με φόντο την επικείμενη ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη, κατά τη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασίμ Χαφτάρ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών «οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου. Η επίσκεψη του κ. Χαφτάρ στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου».

«Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών «επανέλαβε, επίσης, την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου».

«Επεσήμανε, τέλος, τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας».



