Συνάντηση με αξιωματούχους του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την προώθηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, είχε την Τετάρτη στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είπαν στον Φιντάν ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, όμως οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν στόχο να εμποδίσουν τη μετάβαση της συμφωνίας στην επόμενη φάση.

Τα μέλη της Χαμάς πρόσθεσαν επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί και ότι χρειάζονται αγαθά όπως φάρμακα, εξοπλισμός για στέγαση και καύσιμα, σύμφωνα πάντα με την πηγή που επικαλείται το Reuters.



Πηγή: skai.gr

