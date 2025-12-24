Πάνω από 435 κιλά κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).

Η ναρκωτική ουσία, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι αυτό της Καλαβρίας, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.

Η αστυνομία χαρακτήρισε «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.

Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σημείωσε η συνοριακή αστυνομία. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

