Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα επιδιώξουν να «ενισχύσουν» το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όταν συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Kιρ Στάρμερ.

Η σύνοδος κορυφής ξεκινά μια μέρα μετά την προειδοποίηση του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας» λόγω της πίεσης να αποδεχτεί το σχέδιο, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται ευνοϊκά για τη Μόσχα, σημειώνει το BBC.

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Στάρμερ και τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας την Παρασκευή. Στη συνέχεια, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι «φίλοι και εταίροι» της Ουκρανίας παραμένουν προσηλωμένοι στην εξασφάλιση «διαρκούς ειρήνης μια για πάντα».

Ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ούτε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής της G20.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει προτάσεις που το Κίεβο είχε προηγουμένως απορρίψει: την παραχώρηση των ανατολικών περιοχών που ελέγχει σήμερα, τη σημαντική μείωση του μεγέθους του στρατού του και τη δέσμευση να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχτεί το σχέδιο και έστειλε ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου στην Ουκρανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις προτάσεις.

Νευρικότητα στην Ευρώπη

Ωστόσο, στην Ευρώπη επικρατεί νευρικότητα για το γεγονός ότι οι όροι θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τη Μόσχα. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε την προοπτική υιοθέτησής του ως «πολύ επικίνδυνη στιγμή».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει σημασία το πώς θα τελειώσει. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να απαιτήσει παραχωρήσεις από τη χώρα που εισέβαλε. Τελικά, οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας θα αποφασιστούν από την Ουκρανία».

Πριν από τις συνομιλίες για την Ουκρανία στη G20, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι ηγέτες που θα συγκεντρωθούν θα «συζητήσουν την τρέχουσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα εξετάσουν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων».

«Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς η Ουκρανία να καλέσει τη Ρωσία να τερματίσει την παράνομη εισβολή της, να αποσύρει τα άρματα μάχης της και να καταθέσει τα όπλα της», πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδώ και μήνες, ενώ η Ρωσία καθυστερεί και συνεχίζει τη δολοφονική της οργή. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ουκρανία, για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μια για πάντα», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να δεσμευτεί να μην ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, μια μακροχρόνια απαίτηση του Κρεμλίνου.

Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη

Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη από τη Ρωσία «σε σύντομο χρονικό διάστημα» και ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το σχέδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει στην Ουκρανία προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να συμφωνήσει με το σχέδιο, την οποία χαρακτήρισε «κατάλληλη».

Η Ουκρανία βασίζεται στις παραδόσεις προηγμένου οπλισμού αμερικανικής κατασκευής για τον εξοπλισμό των δυνάμεών της, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεροπορικής άμυνας.

Το Κίεβο εξαρτάται επίσης από τις πληροφορίες που παρέχει η Ουάσινγκτον από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Βάση για συμφωνία λέει ο Πούτιν

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Παρασκευή, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια συμφωνία, αν και πρόσθεσε ότι δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί λεπτομερείς συνομιλίες σχετικά με τους όρους του στο Κρεμλίνο.

Είπε ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να «δείξει ευελιξία», αλλά ήταν επίσης έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πίεση στον Ζελένσκι

Σε μια 10λεπτη ομιλία μπροστά από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει «μεγάλη πίεση... για να μας αποδυναμώσει, να μας διαιρέσει».

«Δεν κάνουμε δυνατές δηλώσεις», συνέχισε, «θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους... προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις» στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία αποκλείστηκε από τη σύνταξη της πρότασης.

Ένας ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CBS News, ότι το σχέδιο καταρτίστηκε «αμέσως» μετά από συζητήσεις με τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του.

Το σχέδιο

Το σχέδιο που διέρρευσε προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχουν επί του παρόντος, και τον de facto έλεγχο του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, καθώς και της γειτονικής περιοχής του Λουγκάνσκ και της νότιας χερσονήσου της Κριμαίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και οι δυνάμεις της προχωρούν αργά κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου, παρά τις αναφερόμενες βαριές απώλειες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Κίεβο θα λάβει «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας», αν και δεν δίνονται λεπτομέρειες.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «αναμένεται» η Ρωσία να μην εισβάλει στις γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Το σχέδιο προτείνει επίσης ότι η Ρωσία θα «επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία», μέσω της άρσης των κυρώσεων και θα επανέλθει στην ομάδα των G7 των ισχυρότερων χωρών του κόσμου, καθιστώντας την ξανά G8.

Πηγή: skai.gr

