Ξεκινά σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής η διήμερη σύνοδος των κρατών της G20, υπό τη σκιά σημαντικών απουσιών ηγετών και έντονων διαβουλεύσεων γύρω από το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Από τη συνάντηση απουσιάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Επίσης, δεν θα παραστούν οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει να μποϊκοτάρει πλήρως τις συνομιλίες, κατηγορώντας τη Νότια Αφρική για καταπίεση λευκών γαιοκτημόνων, κατηγορίες που η νοτιοαφρικανική πλευρά απορρίπτει ως αβάσιμες.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ως οικοδεσπότης, δίνει έμφαση στη συζήτηση θεμάτων όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και η βιωσιμότητα.

Στις βασικές προτεραιότητες της συνόδου περιλαμβάνονται η ελάφρυνση του χρέους για αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, η καθαρή χρήση σπάνιων ορυκτών, ο δίκαιος διαμοιρασμός των βαρών για την προστασία του κλίματος και η επισιτιστική ασφάλεια.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους για να τερματίσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε όλο τον κόσμο».

