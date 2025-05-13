Συνάντηση Ερντογάν- Ρούτε: Μίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε στο προεδρικό μέγαρο στην 'Ακγυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ, ενώ βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η 'Αγκυρα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας με στόχο μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει για τον σκοπό αυτό με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε επίσης πως η Τουρκία υποστηρίζει σθεναρά την εφαρμογή εκεχειρίας και διατηρεί τη θέση της ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να είναι μέρος αυτού του πολέμου, τονίζοντας ότι η ευκαιρία για ειρήνη δεν πρέπει να χαθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και ως ένδειξη αυτού, η Τουρκία θα αναλάβει και πάλι τη διοίκηση της KFOR, της ΝATOϊκής δύναμης Κοσόβου.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν από την τουρκική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Ο Μαρκ Ρούτε θα συμμετάσχει αύριο και μεθαύριο, 14-15 Μαΐου, στην 'Ατυπη Σύνοδο Κορυφής των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.