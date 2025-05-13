Συνάντηση Ερντογάν- Ρούτε: Μίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε στο προεδρικό μέγαρο στην 'Ακγυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ, ενώ βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η 'Αγκυρα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας με στόχο μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει για τον σκοπό αυτό με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε επίσης πως η Τουρκία υποστηρίζει σθεναρά την εφαρμογή εκεχειρίας και διατηρεί τη θέση της ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να είναι μέρος αυτού του πολέμου, τονίζοντας ότι η ευκαιρία για ειρήνη δεν πρέπει να χαθεί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και ως ένδειξη αυτού, η Τουρκία θα αναλάβει και πάλι τη διοίκηση της KFOR, της ΝATOϊκής δύναμης Κοσόβου.
Στη συνάντηση παρόντες ήταν από την τουρκική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.
Ο Μαρκ Ρούτε θα συμμετάσχει αύριο και μεθαύριο, 14-15 Μαΐου, στην 'Ατυπη Σύνοδο Κορυφής των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.