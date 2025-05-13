Μόσχα: Έτοιμοι για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά ότι η Μόσχα αμφισβητεί ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγμάτευση, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.
«Είναι πρόωρο να κάνουμε προβλέψεις» δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Το ερώτημα θα πρέπει να απευθύνεται στους χορηγούς του καθεστώτος του Κιέβου και στο ίδιο το Κίεβο: είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν;».
«Έχουμε την ισχυρή εντύπωση ότι με την τρέχουσα προσέγγιση, η λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τη γραμμή αυτών των προσώπων είναι η μη συμφωνία», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες «επί του πεδίου» στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των «νέων εδαφών», όπως αποκαλεί η Μόσχα τα εδάφη που έθεσε υπό τον έλεγχο της, αναφέρει το RIA.
