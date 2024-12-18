Με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. «Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και του ενιαίου χαρακτήρα της Συρίας είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο η Τουρκία δεν θα συμβιβαστεί ποτέ», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, αφού ανέφερε ότι «η Συρία εισήλθε σε μια νέα εποχή», είπε ότι Λίβανος και Τουρκία συμφωνούν ότι πρέπει να δράσουν μαζί ως δύο σημαντικοί γείτονες της Συρίας. «Η σταθερότητα της Συρίας σημαίνει τη σταθερότητα της περιοχής. Ολόκληρη η περιοχή έχει υποφέρει από προβλήματα τα τελευταία 13 χρόνια. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Σύρους αδελφούς μας σε αυτή τη διαδικασία (σ.σ. μετάβασης), όπως έχει κάνει από την αρχή της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ερντογάν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Λίβανο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «η ασφάλεια του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη σταθερότητα της περιοχής», παρατηρώντας ότι «περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο».

Έστρεψε για ακόμη μια φορά τα βέλη του κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται στον Λίβανο. «Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η πίεση προς το Ισραήλ να συμμορφωθεί αυστηρά με την κατάπαυση του πυρός και να αποζημιώσει τον Λίβανο για τις ζημιές που προκάλεσε. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το καθήκον μας. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ενότητα και την εσωτερική ειρήνη του λιβανέζικου λαού», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία στάθηκε στο πλευρό του Λιβάνου ενάντια στις ισραηλινές επιθέσεις και θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

