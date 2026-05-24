Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας «μαζικής» επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η πρωτεύουσα υφίσταται μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Είναι πιθανές νέες εκτοξεύσεις. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες που χτυπήθηκαν στην πόλη και τρεις τραυματίες, επικαλούμενος ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες.

Δημοσιογράφοι του AFP στην ουκρανική πρωτεύουσα είδαν δεκάδες ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό, στο κέντρο της πόλης, καθώς εκρήξεις έκαναν κτίρια να τρέμουν.

Κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα.

This may be the most infernal night in Kyiv since the start of the full-scale war. Dozens of ballistic missiles, crusie missiles, hypersonic missiles and drones attacking the capital non-stop. Explosions are so loud, that the ground is shaking. Just praying that everyone sees the… pic.twitter.com/xdtN1rEKul — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) May 24, 2026

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τον πληθυσμό χθες Σάββατο εναντίον πιθανής ρωσικής επίθεσης μεγάλου εύρους, κατά την οποία προέβλεψε πως ήταν πιθανή η χρήση συγκριτικά νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, γνωστού με την ονομασία Αρέσνικ, που αναπτύχθηκε πέρυσι στη Λευκορωσία.

Εξ όσων είναι γνωστά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τον πύραυλο αυτό δυο φορές αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022: τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου· και τον Ιανουάριο του 2026, εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη μέλη του NATO.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα ακολουθούσαν αντίποινα έπειτα από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε σχολικά κτίρια στην Σταραμπίλσκ, σε τομέα της ουκρανικής επικράτειας υπό ρωσικό έλεγχο, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40 και πλέον.

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones στην περιοχή.

Russian forces appear to have struck Ukraine’s capital, Kyiv, with an Oreshnik intermediate-range ballistic missile.



Seen here, Oreshnik submunitions rain down on Kyiv. pic.twitter.com/pd2wNmiz5Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2026

Χτυπήθηκε σχολείο

Ένα από τα σημεία που επλήγη από ρωσικό πύραυλο ήταν σύμφωνα με το AFP σχολείο στο Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφων αμε τα ίσα ανέφερε ο δήμαρχος.

«Ακόμη ένα σχολείο χτυπήθηκε. Στη συνοικία Σεφτσενκίφκσι. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για πλήγμα «κοντά» σε σχολείο, με συντρίμμια να φράσσουν την είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι.

Μέχρι στιγμής, με βάση τις πληροφορίες του δημάρχου Κλίτσκο, οι αρχές καταμετρούν έναν νεκρό και 10 τραυματίες, 5 από τους οποίους χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

