Πούλησε τον Κοστίνια στην Μπράιτον ο Ολυμπιακός

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Κοστίνια στην Μπράιτον! Οι «γλάροι» ανακοίνωσαν την αγορά του Πορτογάλου δεξιού μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει και η "Athletic" (ωστόσο πρέπει να αποδώσουν το 30% στη Ρίο Άβε), ενώ αποχαιρέτησαν μέσω των social media τον Πορτογάλο αμυντικό.

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