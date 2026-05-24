Αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα που πλησίασε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο και άνοιξε πυρ, σημαίνοντας συναγερμό στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, (Donald Trump) σε μήνυμά του στο Truth Social συνεχάρη τις αρχές, και επανέλαβε ότι το συγκρότημα του Λευκού Οίκου χρειάζεται τη νέα υπό κατασκευή αίθουσα χορού για να ενισχύσει την ασφάλειά του.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ



«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας. Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!»



I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Λίγο πριν τις 6 μ.μ. ET (1 π.μ. ώρα Ελλάδας), ένα άτομο πλησίασε ένα σημείο ελέγχου ακριβώς έξω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου και άρχισε να πυροβολεί αστυνομικούς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το CNN.

Οι αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά και χτύπησαν τον ύποπτο, ο οποίος αργότερα κατέληξε σε νοσοκομείο της περιοχής, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

"Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά. Παραμένει ασαφές εάν ο περαστικός χτυπήθηκε από τα αρχικά πυρά του υπόπτου ή κατά τη διάρκεια της επακόλουθης ανταλλαγής πυροβολισμών", διευκρίνισε.

NBC News Capitol Hill Correspondent Julie Tsirkin was preparing to report from the White House when multiple shots could be heard being fired nearby. pic.twitter.com/d8POlm5QUF — NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 23, 2026

Το προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας δεν τραυματίστηκε, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε ασφαλές σημείο. Έχει ενημερωθεί για το περιστατικό από τη Μυστική Υπηρεσία, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο περαστικός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Ο δράστης είχε ιστορικό με τις αρχές, αλλά ήταν ελεύθερος

Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 21χρονος Νασίρ Μπεστ, σύμφωνα με τρεις πηγές στο CNN. Προκύπτον ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο Μπεστ είχε προηγούμενες προκαλέσει προβλήματα, σύμφωνα με μια πηγή των αρχών, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού τον Ιούνιο του 2025, κατά το οποίο μπλόκαρε μια λωρίδα εισόδου στον Λευκό Οίκο. Αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν «Θεός», συνελήφθη από τη Μυστική Υπηρεσία και μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον για ψυχιατρική αξιολόγηση, ανέφερε η πηγή.

Τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο του 2025, η Μυστική Υπηρεσία συνέλαβε ξανά τον Μπεστ, αφού επιχείρησε να εισέλθει σε μια είσοδο του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου, ανέφερε η πηγή. Ένας δικαστής εξέδωσε εντολή με την οποία απαιτούσε να μείνει μακριά από τον χώρο του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο 21χρονος είχε κάνει διάφορες δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι ήταν «ο πραγματικός» Οσάμα μπιν Λάντεν, και τουλάχιστον μία ανάρτηση που έδειχνε την επιθυμία του να βλάψει τον Τραμπ, ανέφερε δε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

