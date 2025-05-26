Πριν από λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε κλειστό, ιδιωτικό δείπνο στους μεγαλοκατόχους του κρυπτονομίσματός του, στο Trump National Golf Club, ένα από τα γκολφ κλαμπ της οικογένειας Τραμπ στους Καταρράκτες Ποτόμακ στην περιφέρεια της Ουάσινγκτον.

Για να είναι κανείς καλεσμένος στο δείπνο θα έπρεπε να κατέχει στο διάστημα από τα μέσα του Απριλίου μέχρι τα μέσα του Μαΐου πάνω από 50.000 δολάρια σε $TRUMP, που δημιουργήθηκε λίγες ώρες πριν από την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του Τραμπ και εκτιμάται ότι απέφερε 148 εκατομμύρια δολάρια (109 εκατομμύρια λίρες) στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την οικογένειά του.

Τώρα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για αυτό το δείπνο, όπως για παράδειγμα τι σέρβιρε ο Αμερικανός πρόεδρος στους 220 καλεσμένους του, ο καθένας από τους οποίους είχε πληρώσει 1, 7 εκατ. δολάρια για να παρευρεθεί.

«Άθλιο» φαγητό αεροπλάνου στην «πιο αποκλειστική πρόσκληση στον κόσμο»

Θα περίμενε κάνεις ότι σε μία τέτοια εκδήλωση – την οποία οι διοργανωτές είχαν χαρακτηρίσει ως «την πιο αποκλειστική πρόσκληση στον κόσμο» - το φαγητό θα ήταν τουλάχιστον εξαιρετικό. Όμως, στο λαμπερό γκαλά του Τραμπ, οι καλεσμένοι του Αμερικανού προέδρου έκαναν λόγο για ένα «θλιβερό» δείπνο, με φαγητό χειρότερο και από αυτό που σερβίρει μία low cost αεροπορική εταιρία.

Στους επισκέπτες σέρβιραν «τηγανητή ιππόγλωσσα με εσάνς εσπεριδοειδών» και «φιλέτο μινιόν με ντεμί γλάσο» συνοδευμένα με λαχανικά, σε πιάτα με την επωνυμία Τραμπ.

Ο Νίκολας Πίντο παραπονέθηκε ότι το φαγητό ήταν «άθλιο» και είπε στο Wired: «Ήταν το χειρότερο φαγητό που είχα ποτέ σε ένα γήπεδο γκολφ Τραμπ. Το μόνο καλό ήταν το ψωμί και το βούτυρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο δείπνο δεν υπήρχαν άλλα ποτά εκτός από νερό και κρασί παραγωγής του Τραμπ. «Δεν πίνω, άρα είχα μόνο νερό. Ακόμα και έτσι όμως, το ποτήρι μου γέμισε μόνο μία φορά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Chris Skinner, ένας μπλόγκερ κρυπτογράφησης, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο με τη λεζάντα: «Αυτό σας σερβίρουν (+ μια ομιλία 25 λεπτών χωρίς βάθος για την κρυπτογράφηση)».

Ο Steve Kovach, ανταποκριτής του CNBC, δήλωσε από την πλευρά του ότι είχε δει «καλύτερο φαγητό στην Spirit Airlines», αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομική ταξιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με την Telegraph, εκτός από το φαγητό, οι εκατομμυριούχοι που αγόρασαν το «μιμίδιο» του προέδρου των ΗΠΑ απογοητεύτηκαν επίσης από την ομιλία του Τραμπ, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε.

Η ομιλία του ήταν «φασαριόζικη», με ανούσια σχόλια σχετικά με «το όλο θέμα της κρυπτογράφησης» και έφυγε γρήγορα χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις των καλεσμένων του, σύμφωνα με δηλώσεις παρευρισκομένων.



