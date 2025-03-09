Ινδία: Σύλληψη δύο υπόπτων για τον ομαδικό βιασμό δύο γυναικών

Η αστυνομία της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε δύο υπόπτους στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον ομαδικό βιασμό δύο γυναικών, μία εκ των οποίων είναι Ισραηλινή υπήκοος και τον θάνατο ενός άνδρα την Πέμπτη στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες δέχθηκαν επίθεση το βράδυ της Πέμπτης από μια ομάδα ατόμων που επέβαινε σε μηχανές στις όχθες ενός καναλιού στο Κοπάλ, αφότου εκείνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν χρήματα.

Οι δράστες έριξαν τους άνδρες, δύο Ινδούς και έναν Αμερικανό υπήκοο, στο κανάλι προτού χτυπήσουν και επιτεθούν σεξουαλικά στις δύο γυναίκες. Ένας από τους Ινδούς πνίγηκε και το πτώμα του ανασύρθηκε χθες από τα νερά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι δύο γυναίκες, μία Ισραηλινή τουρίστρια και η Ινδή φίλη της, νοσηλεύονται.

Εκτός των δύο υπόπτων που συνελήφθησαν, ηλικίας 21 και 22 ετών, η αστυνομία αναζητά έναν τρίτο συνεργό τους, όπως είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Αυτή η υπόθεση επαναφέρει στο φως της δημοσιότητας το χρόνιο πρόβλημα της βίας σε βάρος των γυναικών στην Ινδία, την πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα παγκοσμίως, όπου σχεδόν 90 βιασμοί αναφέρονταν κατά μέσο όρο καθημερινά το 2022, την ώρα που ένας μεγάλος αριθμός σεξουαλικών εγκλημάτων ούτε καν καταγγέλλεται.

Υπό την πίεση της κοινής γνώμης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρότερων ποινών σε βάρος των βιαστών, που θα μπορούσαν να φθάσουν έως τη θανατική καταδίκη για τους εγκληματίες κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.