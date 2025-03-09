Στην εξουδετέρωση ενός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε με όπλο μέσα σε αυτοκίνητο, κοντά στον Λευκό Οίκο, προχώρησαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου άνδρες της μυστικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο άνδρας εντοπίστηκε κοντά στον Λευκό Οίκο με το αυτοκίνητό του. Όταν τον πλησίασαν τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών, εκείνος αντέδρασε και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Ο ένοπλος, που είχε ταξιδέψει στο DC από την Ιντιάνα, μεταφέρθηκε σε άγνωστη κατάσταση στο νοσοκομείο. Πληροφορίες τον θέλουν να προσπαθούσε να αυτοκτονήσει.
