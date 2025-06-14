Μπαχτσελί: «Η Τουρκία είναι ο τελικός στόχος»

Συνεχίζεται η έντονη ανησυχία στην Άγκυρα για την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με την τουρκική κυβέρνηση να προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο. Παράλληλα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ακροδεξιός σύμμαχος του Ταγίπ Ερντογάν, τοποθετεί την Τουρκία στο επίκεντρο της σύγκρουσης, επιχειρώντας να ενισχύσει το πολιτικό προφίλ του εν μέσω υποχώρησης των δημοσκοπικών του ποσοστών.

Η πολιτική στρατηγική της Τουρκίας υπό πίεση

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και καταδικάζει συχνά τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την τελευταία όξυνση στη Μέση Ανατολή. Η τουρκική οικονομία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το Ιράν, κυρίως λόγω της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς το Ιράν αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο προμηθευτή της χώρας. Οποιαδήποτε διακοπή στη ροή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομική σταθερότητα της Άγκυρας.

Ταυτόχρονα, ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση με την αμερικανική διοίκηση, τηρώντας, ωστόσο, κριτική στάση απέναντι στη στάση του Ισραήλ στην περιοχή. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εν μέσω πολιτικής πίεσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Τουρκία είναι ο τελικός στόχος σε αυτή την κλιμακούμενη σπείρα βίας», με στόχο, όπως φαίνεται, την συσπείρωση της κοινής γνώμης γύρω από τις κυβερνητικές επιλογές.

Έκτακτες διαβουλεύσεις και νέα βέλη κατά Ισραήλ

Η πρόσφατη αντεπίθεση του Ιράν οδήγησε σε έκτακτη σύσκεψη των βασικών πυλώνων της τουρκικής πολιτικής, χωρίς ωστόσο την παρουσία του προέδρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, ο επικεφαλής της ΜΙΤ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επιτέθηκε εκ νέου στη γραμμή του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ, το οποίο έχει προκαλέσει ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, έχει σύρει τον Λίβανο σε αστάθεια, στοχεύει στην κατάληψη της Συρίας και τώρα στοχεύει το Ιράν, πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής το συντομότερο». Ο Φιντάν απέφυγε να επικρίνει απευθείας τις ΗΠΑ, τοποθετώντας τη διπλωματία ως μοναδική διέξοδο για το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα: «Η διπλωματία είναι η μόνη εναλλακτική λύση στον πόλεμο», δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, αν και υπογράμμισε τις δυσκολίες για ουσιαστική λύση.

