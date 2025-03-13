Η δικαστής Λίντια Μουγκάμπε κρίθηκε ένοχη για σύγχρονη δουλεία στη Βρετανία

Η Λίντια Μουγκάμπε, μια δικαστής από την Ουγκάντα που υπηρετεί με αυτήν την ιδιότητά της και στα Ηνωμένα Έθνη, κρίθηκε ένοχη σήμερα από βρετανικό δικαστήριο για «σύγχρονη δουλεία», αφού υποχρέωνε μια νεαρή γυναίκα να εργάζεται χωρίς μισθό στο σπίτι της στην Αγγλία.

Η 49χρονη δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγκάντας και στον ΟΗΕ «επωφελήθηκε από το κύρος της» και εξανάγκασε το θύμα της να δουλεύει στο σπίτι της, ως καθαρίστρια και νταντά των παιδιών της, χωρίς να την πληρώνει, ανέφερε ο εισαγγελέας στη δίκη της που έγινε στην Οξφόρδη. Κρίθηκε ένοχη για την κατηγορία ότι διευκόλυνε τη διάπραξη παράβασης της βρετανικής νομοθεσίας περί μετανάστευσης, για σύγχρονη δουλεία και για εκφοβισμό μάρτυρα.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 2 Μαΐου.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η βρετανική αστυνομία έλαβε μια πληροφορία ότι μια γυναίκα «κρατούνταν σαν σκλάβα» από τη Λίντια Μουγκάμπε στο σπίτι της, κοντά στην Οξφόρδη. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι, με βάση της βίζα που είχε εκδοθεί, η γυναίκα θα έπρεπε να εργάζεται για έναν διπλωμάτη της πρεσβείας της Ουγκάντας στο Λονδίνο. Η Λίντια Μουγκάμπε δεν μπορούσε να ζητήσει η ίδια την έκδοση βίζας για τη νεαρή γυναίκα αφού βρισκόταν στη Βρετανία για σπουδές, κάνοντας το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Πλήρωσε το αεροπορικό εισιτήριο του θύματος, πήγε να την παραλάβει στο αεροδρόμιο και, στη συνέχεια, το θύμα έγινε σκλάβα της», εξήγησε η αστυνομία.

Η Λίντια Μουγκάμπε «χρησιμοποίησε το αξίωμά της καθώς και τις νομικές γνώσεις της για να διασφαλίσει ότι το θύμα θα γινόταν οικιακή βοηθός της, χωρίς να πληρώνεται». Για να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη όταν την ανακάλυψαν ισχυρίστηκε επανειλημμένως ότι είχε διπλωματική ασυλία επειδή ήταν δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγκάντας και στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.