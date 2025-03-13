Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Ανησυχία Αμερικανών για στενή σχέση Τραμπ - Ρωσίας

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς, μεταξύ αυτών ένας στους 4 Ρεπουμπλικάνους, πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ευθυγραμμίζεται στενά» με τη Ρωσία, καθώς επανασχεδιάζει ριζικά την αμερικανική εξωτερική πολιτική, κατέδειξε μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διήρκησε δύο ημέρες κι ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη, δείχνει επίσης ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την επεκτατική ατζέντα του Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλάει για την απόκτηση της Γροιλανδίας, του Καναδά και της Διώρυγας του Παναμά.

Το 56% των ερωτηθέντων, μεταξύ αυτών το 89% των Δημοκρατικών και το 27% των Ρεπουμπλικανών, συμφωνούν με τη δήλωση ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ κοντά στη Μόσχα. Συνολικά, το 40% των ερωτηθέντων διαφωνεί με αυτήν τη δήλωση και το 4% δεν απαντάει στην ερώτηση.

Ο Τραμπ έχει αντιστρέψει πλήρως τους όρους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, μεταξύ άλλων επιπλήττοντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια συνάντηση παρουσία των δημοσιογράφων επειδή δεν δεσμεύεται, όπως είπε, στην ειρήνη με τη Ρωσία, την αντίπαλο της Αμερικής στον Ψυχρό Πόλεμο.

Η στροφή της Αμερικής στο θέμα της Ρωσίας από έναν πρόεδρο που έχει κατά το παρελθόν εκφράσει θαυμασμό για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ταρακούνησε τους συμμάχους των ΗΠΑ, αναζωπυρώντας στην Ευρώπη τη συζήτηση εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκεί πρέπει να σχεδιάσουν τη δική τους άμυνα χωρίς να στηρίζονται στη βοήθεια από την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η στάση του είναι αναγκαία για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τον προεδρικό θώκο. Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos καταδεικνύει επίσης ότι πολλοί Αμερικανοί στηρίζουν τη βασική του θέση για μια πιο συναλλακτική προσέγγιση στην παροχή βοήθειας της Ουκρανίας.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, το 44%, λένε ότι υποστηρίζουν το σχέδιο Τραμπ βάσει του οποίου «η αμερικανική στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία θα προϋποθέτει η Αμερική να πάρει μερίδιο από τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο».

Τα 2/3 των Ρεπουμπλικανών στηρίζουν την ιδέα, όπως και ένας στους πέντε Δημοκρατικούς.

Σε γενικές γραμμές το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ είναι σταθερό τις τελευταίες εβδομάδες στο 44%, υψηλότερο σε σύγκριση με εκείνο που ο ίδιος ή ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατέγραφαν στο μεγαλύτερο τμήμα των προηγούμενων θητειών τους στον Λευκό Οίκο.

Ελάχιστο ενδιαφέρον για τις επεκτατικές βλέψεις

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται πολύ λίγο για τους στόχους του Τραμπ να διευρύνει τα αμερικανικά εδάφη, έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στη Γροιλανδία, το να καταστήσει τον Καναδά την 51η αμερικανική πολιτεία, ενώ συζητάει για την επανάκτηση του ελέγχου της Διώρυγας του Παναμά και το ενδεχόμενο να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γάζα, εκτοπίζοντας ενδεχομένως τους 2,1 εκατομμύρια Παλαιστινίους κατοίκους της.

Σε ερώτηση σε ποιο θέμα θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα ο Τραμπ, μόλις το 1% των ερωτηθέντων επέλεξαν τη διεύρυνση των αμερικανικών εδαφών, σε σύγκριση με το 61% που επέλεξε τη μάχη κατά του πληθωρισμού και το 13% που είπε πως θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να συρρικνώσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μόλις το 17% όσων συμμετείχαν στην έρευνα, μεταξύ αυτών το 26% των υποστηρικτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υποστηρίζει τον στόχο του Τραμπ για την «απορρόφηση» του Καναδά. Το 21% των ερωτηθέντων, μεταξύ αυτών το 34% των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζει την ιδέα της ανάληψης του ελέγχου της Γάζας προκειμένου να επικρατήσει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το 65% των Ρεπουμπλικανών στην έρευνα των Reuters/Ipsos λέει πως συμφωνεί με τη δήλωση ότι «οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πάρουν τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά για να προστατεύσουν την οικονομία». Το 89% των Δημοκρατικών διαφωνεί.

Το 45% των Ρεπουμπλικανών συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας προκειμένου ο αμερικανικός στρατός να μπορέσει να φυλάει τη χώρα», ενώ το 88% των Δημοκρατικών διαφωνεί.

Στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, συμμετείχαν 1.422 Αμερικανοί ενήλικες και έχει περιθώριο λάθους στο 3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

