Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν φοβόμαστε αιφνιδιαστική κατάληψη των ΗΠΑ»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση της Γροιλανδίας με τη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι η ημιαυτόνομη περιοχή που διοικεί είναι μια δημοκρατική κοινωνία.

Ανέφερε ότι η Γροιλανδία επιθυμεί να αποκαταστήσει την καλή συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι εργάζεται για την ενίσχυση του διαλόγου με τις συμμαχικές χώρες και με το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σημείωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για την εγκαθίδρυση γραμμής επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, χωρίς παρεμβολές, υπογραμμίζοντας ότι η επικράτεια του βασιλείου της Δανίας είναι ανοιχτή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η Γροιλανδία δεν βρίσκεται σε σημείο όπου να θεωρεί ότι ενδέχεται να συμβεί αιφνιδιαστικά μια κατάληψη ή εξαγορά της.

Πηγή: skai.gr

