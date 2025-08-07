Κρεμλίνο: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν θα γίνει τις «επόμενες ημέρες»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος είναι η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ να γίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι δύσκολο να διευκρινιστεί πόσες μέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε σε τηλεοπτικά σχόλια.

Ο Ουσακόφ είπε ότι ο τόπος της συνάντησης έχει συμφωνηθεί, αλλά θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο Πούτιν πρόκειται αργότερα την Πέμπτη να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χώρα την οποία πηγές έχουν προτείνει ως πιθανό τόπο συνάντησης.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη χθεσινή συνάντηση με τον Πούτιν έθεσε το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης του Τραμπ, του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, είπε ότι η ρωσική πλευρά άφησε αυτή την πρόταση «εντελώς χωρίς σχόλια».

«Προτείνουμε, καταρχάς, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και πιστεύουμε ότι το κύριο είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη και παραγωγική» δήλωσε ο Ουσακόφ.

Το ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται να οριστικοποιείται μετά την τρίωρη συνάντηση που είχε χθες με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγάλη πρόοδο στη συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν» και για διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος! Στη συνέχεια, ενημέρωσα ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας» δήλωσε.

«Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

