Η εμπιστοσύνη των πολιτών στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Η έρευνα, από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, είναι η πρώτη από τότε που ο Ζελένσκι προκάλεσε οργή με την κίνησή του να ακυρώσει την ανεξαρτησία δύο υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, σημειώνει το Reuters.

Χιλιάδες Ουκρανοί είχαν διαδηλώσει στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις στα τέλη του περασμένου μήνα κατά των ταχέως προωθούμενων μέτρων, αναγκάζοντας τον Ζελένσκι και το κυβερνών κόμμα του να αλλάξουν την απόφασή τους.

Η δημοσκόπηση του KIIS, η οποία ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου, διαπίστωσε ότι το 58% των Ουκρανών εμπιστεύεται σήμερα τον Ζελένσκι, από το υψηλό 18 μηνών που ήταν 74% τον Μάιο και 67% τον Φεβρουάριο - Μάρτιο.

Η κίνηση κατά των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς τον περασμένο μήνα είχε τροφοδοτήσει τη δημόσια δυσαρέσκεια.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η βελτίωση της διακυβέρνησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βήμα που πολλοί θεωρούν κρίσιμο για την απόκρουση μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.

Αν και πολύ μικρότερες, οι διαδηλώσεις είχαν προκαλέσει συγκρίσεις με την επανάσταση του Μαϊντάν στην Ουκρανία το 2014, όταν οι διαδηλωτές ανέτρεψαν έναν ηγέτη που κατηγορούνταν για δωροδοκία.

Το KIIS διαπίστωσε ότι όσοι δεν εμπιστεύονται τον Ζελένσκι ανέφεραν τη διαφθορά και τους χειρισμούς του στον πόλεμο ως τους δύο πρώτους λόγους, με 21% και 20% αντίστοιχα.

Η εμπιστοσύνη είχε ήδη μειωθεί πριν από τις διαδηλώσεις, πρόσθεσε, αλλά οι διαδηλώσεις «είχαν αναμφίβολα αντίκτυπο» στη συνεχιζόμενη πτώση.

Το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν το 52% τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το KIIS. Στην τελευταία έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ερωτηθέντες.

