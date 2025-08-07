Για τρίτη ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Η φωτιά - η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου - ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από δασική περιοχή του νομού Οντ στη νότια Γαλλία, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Ναρμπόν.

Έχει κάψει μέχρι τώρα περισσότερα από 160.000 στρέμματα - περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι - και έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Περίπου 1.800 πυροσβέστες, με τη βοήθεια αεροσκαφών, δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες φωτιάς στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα της Οντ, όμως το έργο τους δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, αξιωματικός που ηγείται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε χθες, Τετάρτη, και έστρεψε και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται γύρω στα 15 χωριά τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία από το 1949.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ' όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

