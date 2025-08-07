Λογαριασμός
Συλλέκτης έδωσε 50.000 ευρώ για μία σπάνια, πρώτη έκδοση του «Χόμπιτ»

Το βιβλίο βρέθηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού στο Μπρίστολ και οι πλειοδότες από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή περισσότερο από 4 φορές

hobbit

Ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του διάσημου βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (J.R.R. Tolkien), πωλήθηκε σε δημοπρασία για 43.000 λίρες, περίπου 50.000 ευρώ. Μάλιστα, οι πλειοδότες από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή 4 φορές περισσότερο από ό,τι περίμενε ο οίκος δημοπρασιών Auctioneum.

Το βιβλίο - που αγοράστηκε από έναν Βρετανό συλλέκτη - είναι ένα από τα 1.500 αρχικά αντίτυπα του εμβληματικού μυθιστορήματος φαντασίας που εκδόθηκαν το 1937. Από αυτά, «μόνο μερικές εκατοντάδες πιστεύεται ότι έχουν απομείνει», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Το βιβλίο - θησαυρός βρέθηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού στο Μπρίστολ. 

Η υπεύθυνη για τις σπάνιες εκδόσεις της Auctioneum, Κέιτλιν Ράιλι (Caitlin Riley), εντόπισε το μυθιστόρημα σε μια βιβλιοθήκη του σπιτιού. 

hobbit

Το βιβλίο περιέχει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης, όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης - Photo courtesy Auctioneum

«Κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Ήταν σε μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με την πρώτη ματιά ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ένα αρχικό αντίτυπο του Χόμπιτ, οπότε το πήρα και άρχισα να το ξεφυλλίζω», είπε ενθουσιασμένη.

Η αξία των πρώτων εκδόσεων του έργου είναι τεράστια για τους συλλέκτες. Το 2015, μία πρώτη έκδοση του βιβλίου, η οποία περιείχε μια χειρόγραφη σημείωση του ίδιου του Τόλκιν, στα παλαιά αγγλικά, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby's για το ποσό των 137.000 λιρών (157.500 ευρώ).

Το εμβληματικό μυθιστόρημα φαντασίας έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ αποτέλεσε τον προάγγελο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Η ιστορία της Μέσης Γης μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 2010, σε μια επική τριλογία ταινιών, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

