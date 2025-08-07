Ζελένσκι: Να έχει λόγο και η Ευρώπη στην ειρηνευτική διαδικασία - Δεν φοβόμαστε τις συναντήσεις

Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρήντριχ Μερτς.

«Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και περιμένει την ίδια γενναία προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά» είπε ο Ζελένκσι μετά το τηλεφώνημα που ακολούθησε την ανακοίνωση από το Κρεμλίνο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του.

Κατά την ανακοίνωση της επικείμενης συνάντησης, ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε: «Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος είναι η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ να γίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι δύσκολο να διευκρινιστεί πόσες μέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε σε τηλεοπτικά σχόλια.

Ο Ουσακόφ είπε ότι ο τόπος της συνάντησης έχει συμφωνηθεί, αλλά θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο Πούτιν πρόκειται αργότερα την Πέμπτη να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χώρα την οποία πηγές έχουν προτείνει ως πιθανό τόπο συνάντησης.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη χθεσινή συνάντηση με τον Πούτιν έθεσε το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης του Τραμπ, του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, είπε ότι η ρωσική πλευρά άφησε αυτή την πρόταση «εντελώς χωρίς σχόλια».

«Προτείνουμε, καταρχάς, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και πιστεύουμε ότι το κύριο είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη και παραγωγική» δήλωσε ο Ουσακόφ.

Το ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται να οριστικοποιείται μετά την τρίωρη συνάντηση που είχε χθες με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

