Υπ' ατμόν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές διεθνώς για τους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εχθές εντολή στην κυβέρνησή του να προετοιμαστεί για την επιβολή αμοιβαίων δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, εντείνοντας την «επίθεσή» του κατά του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου που καταγγέλλει ότι στρέφεται εναντίον των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέθεσε στον Αντιπρόσωπο Εμπορίου και τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ να υποβάλλουν πρόταση για την επιβολή νέων δασμών σε κάθε χώρα ξεχωριστά, σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει τις εμπορικές σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο - μια «σαρωτική» διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο εκλεκτός του Τραμπ για την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Απριλίου και ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δράσει αμέσως μετά.

Οι νέοι φόροι εισαγωγών θα είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, με στόχο όχι μόνο να αντισταθμίσουν τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα αλλά και τους μη δασμολογικούς φραγμούς που επιβάλλει κάθε χώρα υπό τη μορφή άδικων επιδοτήσεων, κανονισμών, φόρων προστιθέμενης αξίας, συναλλαγματικών ισοτιμιών, χαλαρής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων παραγόντων που πλήττουν το εμπόριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο υπομνήματος που διακινήθηκε από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι αγορές πάντως, αντέδρασαν θετικά -προς ώρας- στο γεγονός ότι οι δασμοί δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αμέσως.

«Αποφάσισα, για λόγους δικαιοσύνης, να επιβάλω έναν αμοιβαίο δασμό, σε όποιες χώρες χρεώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, μας χρεώνουν πολύ περισσότερο από ό,τι τους χρεώνουμε εμείς, αλλά αυτές οι μέρες έχουν πια τελειώσει».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα επιβάλλει φόρους εισαγωγής σε αυτοκίνητα, ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα «πέρα και πάνω» από τους αμοιβαίους δασμούς, σε δεύτερο χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους «φραγμούς» που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο ΦΠΑ, ως παράδειγμα των στρεβλώσεων που σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ μέσω της κίνησης αυτής. Ο Τραμπ έδειξε επίσης την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα ως κάποιες από τις χώρες που πιστεύει ότι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ και έτσι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο της τελευταίας του «επίθεσης», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πριν από την ανακοίνωση.

Οι αμοιβαίοι δασμοί εντείνουν τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων των ΗΠΑ και την άδικη -όπως την χαρακτηρίζει- μεταχείριση των εξαγόμενων αμερικανικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει δασμούς 10% σε κινεζικά προϊόντα που εισάγουν οι ΗΠΑ και έχει ανακοινώσει επίσης δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μην επιβάλλει άμεσα τους δασμού ενδεχομένως δείχνει την πρόθεσή να διαπραγματευτεί - ακολουθώντας την ίδια στρατηγική που έχει ήδη χρησιμοποιήσει για να αποσπάσει παραχωρήσεις από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κολομβία.

Οι traders εξέλαβαν τις κινήσεις του ως ώθηση για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, με το δολάριο να υποχωρεί και τις μετοχές διεθνώς να καταγράφουν κέρδη. Οι εικασίες ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν στη χαλάρωση των δασμών, προς το παρόν, αμβλύνουν τους φόβους ενός πλήρους εμπορικού πολέμου που θα έβλαπτε την ανάπτυξη και θα οδηγούσε στην άνοδο του πληθωρισμού.

«Στόχος είναι να έχουμε δίκαιο και αμοιβαίο εμπόριο και αν το επιτύχουμε θα έχουμε θέσεις εργασίας, υψηλούς μισθούς και αυξημένη παραγωγικότητα», δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος Εμπορίου του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ο πρόεδρος ελπίζει να ξεκινήσει συνομιλίες με τις άλλες χώρες για το πώς οι υφιστάμενες πολιτικές έχουν δημιουργήσει ένα μη ισορροπημένο εμπορικό περιβάλλον, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να μειώσει τους δασμούς εάν και οι άλλες χώρες κάνουν το ίδιο ή άρουν άλλους εμπορικούς φραγμούς.

"Είναι αμφίδρομο», δήλωσε ο Λούτνικ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, αφότου ο Τραμπ υπέγραψε την οδηγία.

Αλλά ο Τραμπ είπε ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε εξαιρέσεις. Παρότι κατά την πρώτη του θητεία είχε εξαιρέσει την Apple Inc. από τους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Samsung Electronics Co. Ltd., το πρόσφατο πακέτο δασμών διαμήνυσε ότι «ισχύει για όλους ανεξαιρέτως».

Ό,τι κι αν συμβεί, η επιθετικότητα του Τραμπ έχει προκαλέσει αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να περιμένουν να δουν πώς θα προχωρήσει καθώς η πολιτική του θα μπορούσε να διαταράξει τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι δασμοί, εάν θεσπιστούν, κινδυνεύουν επίσης να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ για εισαγόμενα αγαθά και να εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο Ναβάρο υποβάθμισε αυτές τις ανησυχίες την Πέμπτη, λέγοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα είναι ένα «όμορφο πράγμα» και υποστήριξε ότι ειδικά οι δασμοί σε ορισμένα βασικά αγαθά της Κίνας που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά δεν προκάλεσαν αύξηση των τιμών.

«Θα έλεγα ότι οι δασμοί που επιβάλαμε στην Κίνα ήταν ιστορικής σημασίας και σημαντικοί, και δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αμοιβαίοι δασμοί των ΗΠΑ αναμένεται να πλήξουν σφόδρα τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες όπου οι μέσοι δασμοί στα προϊόντα των ΗΠΑ είναι υψηλότεροι, σύμφωνα με το Bloomberg Economics. Δεν συνάδουν επίσης με τους καθολικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές, που είχε δεσμευτεί ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024. Αμερικανοί αξιωματούχοι ωστόσο δεν αποκλείουν ο Τραμπ να επιστρέψει σε μια παγκόσμια δασμολογική στρατηγική αργότερα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την κίνησή του λίγες ώρες πριν υποδεχθεί τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, η χώρα του οποίου επηρεάζεται από τους αμοιβαίους δασμούς περισσότερο από πολλούς άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους υψηλούς δασμολογικούς φραγμούς της Ινδίας.

Πηγή: skai.gr

