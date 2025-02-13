Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας τόνισε ότι «οι νατοϊκές ασκήσεις σχεδιάζονται με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών», με το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global να κάνει λόγο για προβοκατόρικες δηλώσεις, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης.

«Μετά τον πρωθυπουργό της Ελλάδας που ζήτησε τη μη πώληση όπλων στην Τουρκία, η τελευταία αντίδραση της Αθήνας ήρθε από τον Νίκο Δένδια. Στοχοποίησε την Τουρκία με ανυπόστατες κατηγορίες και απευθύνθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ πως πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με την Τουρκία ή την Ελλάδα. Ο υπουργός της Ελλάδας Νίκος Δένδιας κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφασίσουν με ποιον θα συνεργαστούν: με την Ελλάδα ή την Τουρκία. Ο Δένδιας στην εκδήλωση που συμμετείχε στις ΗΠΑ, έκανε προβοκατόρικες δηλώσεις», ανέφερε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Συνεχίζοντας, το Haber Global σημειώνει ότι η Αθήνα συνεχίζει να επισείει την απειλή της επέκτασης των χωρικών υδάτων και προσπαθεί να εμποδίσει την Τουρκία να κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«O Δένδιας δηλώνει πως η Ελλάδα δεν έχει διεκδικήσεις απέναντι στην Τουρκία. Όμως η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί και χτίζει στρατιωτικές βάσεις τα νησιά στα οποία της παραχωρήθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Επίσης, διατηρεί πάνω στο τραπέζι την απειλή της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο και επιχειρεί να εμποδίσει με κάθε τρόπο την Τουρκία να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Hurriyet: Η Αθήνα προσέλαβε εταιρεία λόμπι για να πλησιάσει τον Τραμπ

Από την πλευρά της, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet σχολιάζει το δημοσίευμα της «Καθημερινής» ότι η Αθήνα ξεκίνησε συνεργασία με εταιρεία λόμπι στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσεις της με τον Τραμπ και να διευκολύνει την προώθηση των συμφερόντων της .

«Ενώ η Ελλάδα επιχειρεί να εμποδίσει την πώληση των Meteor στην Τουρκία, πατάει το γκάζι στις ΗΠΑ», αναφέρει η Hurriyet, προσθέτοντας ότι «αναζητώντας τρόπους να έρθει πιο κοντά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ελλάδα κατέληξε σε συμφωνία με την Barbour, Griffith & Rogers (BGR), μια από τις ισχυρές εταιρείες λόμπι και επικοινωνιών στις ΗΠΑ.

Δύο δίκες θα κρίνουν το μέλλον του Ιμάμογλου στις 11 Απριλίου

Η εφημερίδα Hurriyet αναφέρεται στις δύο δίκες που διεξαχθούν στις 11 Απριλίου και οι οποίες θα κρίνουν το πολιτικό μέλλον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, υπάρχει νέο κατηγορητήριο εναντίον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης για στοχοποίηση εισαγγελέα και εμπειρογνώμονα, προσθέτοντας ότι κινδυνεύει με απαγόρευση πολιτικής δράσης.

Ο πρόεδρος της Μαλαισίας αποχαιρέτησε τον Ερντογάν με τραγούδι στο Instagram

Με θετικά λόγια σχολιάζουν, εν τω μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, ο Ερντογάν έγινε δεκτός στην Ινδονησία με οθωμανικά εμβατήριο, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα της Ασίας υπέγραψε συμφωνία πώλησης 60 μη επανδρωμένων Bayraktar TB-3 και εννέα Akinci.

Όσον αφορά την επίσκεψη Ερντογάν στη Μαλαισία, τα τουρκικά μέσα αναφέρουν, ο πρόεδρος της χώρας υποδέχθηκε τον Ερντογάν θερμά και τον αποκάλεσε ηγέτη όλων των Μουσουλμάνων του κόσμους, ενώ τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα και ένα τραγούδι στο Instagram.

«O άνθρωπος προσεύχεται και ευχαριστεί για μια ευτυχισμένη ζωή! Όταν υπάρχει, παντού υπάρχει ηρεμία. Με ηρεμία ξυπνάει η καρδιά μου. Δοξάζω αυτόν που σε έδωσε σε μένα. Η μοίρα μου να μην έχει καμία μέρα δίχως εσένα. Τα χέρια μας είναι ένα, οι ημέρες μας είναι κοινές».





Πηγή: skai.gr

