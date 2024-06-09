Σε έξι υποψηφίους - από τις συνολικά 80 υποψηφιότητες - στην πλειονότητά τους συντηρητικούς, επετράπη να λάβουν μέρος στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου στο Ιράν για τον διάδοχο του Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με ελικόπτερο τον Μάιο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Οι υποψήφιοι επιλέχθηκαν από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος (ή Συμβούλιο των Κηδεμόνων ή Φρουραρχικό Συμβούλιο), ένα μη εκλεγμένο όργανο διορισμένο από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο οποίο κυριαρχούν οι συντηρητικοί και είναι επιφορτισμένο να επιτηρεί την εκλογική διαδικασία.

Ποιοι «πέρασαν»

Μεταξύ των υποψηφίων που θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές βρίσκονται ο συντηρητικός πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο δήμαρχος της Τεχεράνης Αλιρεζά Ζακάνι και ο πρώην υπερσυντηρητικός διαπραγματευτής για το θέμα των πυρηνικών, Σαΐντ Τζαλίλι.

Επιλέχθηκαν, επίσης, οι Αμίρ Χοσέιν Γκαζιζαντέχ Χασεμί, ο υπερσυντηρητικός επικεφαλής του Ιδρύματος των Μαρτύρων και ο Μοστάφα Πουρμοχαμαντί, ένας πρώην υπουργός Εσωτερικών.

Ο μοναδικός μεταρρυθμιστής στον κατάλογο των υποψηφίων είναι ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ένας βουλευτής της πόλης Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) και πρώην υπουργός Υγείας.

«Κόπηκαν» Αχμαντινετζάντ και Λαριτζανί

Αντιθέτως, το Συμβούλιο απέκλεισε τον Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος επιδίωκε σε ηλικία 67 ετών να επιστρέψει στη θέση του προέδρου, την οποία κατείχε από το 2005 έως το 2013. Είχε ήδη αποκλειστεί στις προεδρικές εκλογές του 2021 και 2017.

Ένας άλλος βετεράνος της πολιτικής σκηνής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Αλί Λαριτζανί, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, που θεωρείται μετριοπαθής, επίσης αποκλείστηκε.

Το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος δεν δικαιολόγησε δημοσίως τις επιλογές του.

Στις εκλογές του 2021, το όργανο επέλεξε μόλις επτά υποψηφίους από τους 592 διεκδικητές, αποκλείοντας πολλούς μεταρρυθμιστές και μετριοπαθείς πολιτικούς. Αυτό ακριβώς άνοιξε τον δρόμο στον Εμπραχίμ Ραϊσί, τον υποψήφιο του συντηρητικού και υπερσυντηρητικού στρατοπέδου, να εκλεγεί εύκολα στον πρώτο γύρο.

Μονάχα το 49% των Ιρανών ψηφοφόρων είχε συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές, το μικρότερο ποσοστό για μια προεδρική εκλογική διαδικασία από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Ο ρόλος του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος

Το Συμβούλιο περιλαμβάνει δώδεκα νομομαθείς - εκ των οποίων οι έξι διορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη και οι άλλοι 6 από τον επικεφαλής του δικαστικού σώματος, ο οποίος διορίζεται από τον Ανώτατο Ηγέτη και με τη σειρά του διορίζει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον Γενικό Εισαγγελέα του κράτους.

Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων είναι εξουσιοδοτημένο να ερμηνεύει το Σύνταγμα και να αποφαίνεται για τη συμβατότητα των νόμων με το Ισλαμικό Δίκαιο.

Αν ένα νομοθέτημα κριθεί αντίθετο με τον ισλαμικό νόμο παραπέμπεται για αναθεώρηση στη βουλή.

Τέλος, το όργανο αυτό εξετάζει όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές και αποφασίζει εάν μπορούν να συμμετάσχουν ή όχι.

Με απλά λόγια, όπως εξηγεί στο Reuters Ιρανός πολιτικός αναλυτής: Μέσω του Συμβουλίου των Φρουρών, ο ανώτατος ηγέτης εγκρίνει τους υποψηφίους Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δυνητικά θα τον διαδεχθούν, καθιστώντας τη εκλογική διαδικασία κάθε άλλο παρά ελεύθερη και δίκαιη.

