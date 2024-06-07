Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη στο νησί της Σύμης.

Για τον εντοπισμό του Βρετανού παρουσιαστή έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού σκύλου και ενός drone που «χτενίζουν» από χθες δυσπρόσιτες περιοχές. Στις έρευνες έχει ρίχτηκε και ένα ελικόπτερο από την Αθήνα με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην περιοχή Πέδι όπου και τον είδε εκεί τελευταία φορά μια γυναίκα. Μιλώντας στην ΕΡΤ η γυναίκα ανέφερε: «στις 14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο» περιέγραψε αρχικά. «Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», συνέχισε.

Search under way after TV doctor Michael Mosley goes missing in Greece https://t.co/trrWx5cb6g — BBC News (World) (@BBCWorld) June 6, 2024

Ο δήμαρχος του νησιού, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, είπε ότι οι πυροσβέστες που διεξήγαγαν την έρευνα τον ενημέρωσαν ότι θεωρούν αδύνατο να ήταν ακόμα εκεί ο δημοσιογράφος. Ο κ. Παπακαλοδούκας πιστεύει ότι είναι πιθανό είτε να «ακολούθησε άλλο μονοπάτι» ή να έπεσε στη θάλασσα.

«Είναι μια πολύ μικρή, ελεγχόμενη περιοχή, γεμάτη κόσμο. Επομένως, αν του συνέβαινε κάτι εκεί, θα τον είχαμε βρει μέχρι τώρα», είπε στο BBC News.

Τα ίχνη του παρουσιαστή χάθηκαν σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ όταν αποφάσισε να αφήσει τη γυναίκα του στην παραλία του Αγίου Νικολάου και να πάει μια βόλτα στο κέντρο του νησιού την Τετάρτη. Έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα δικό του πρόσωπο.

Το τηλέφωνό του βρέθηκε στο κατάλυμα που έμενε με τη σύζυγό του, η οποία και ανέφερε την εξαφάνισή του, αφού το είχε ξεχάσει εκεί.

Η εξαφάνισή του έγινε γνωστή στη Βρετανία και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν την είδηση γνωστή μέσα από έκτακτες ενημερώσεις. Ο 67χρονος παρουσιαστής είναι πολύ γνωστός για προγράμματα όπως η σειρά του BBC Trust Me, I'm A Doctor και για τις εμφανίσεις του στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Η εξαφάνιση του παρουσιαστή δημοσιεύτηκε και σε μια ιστοσελίδα στο facebook

Η περιοχή από όπου πιστεύεται ότι πέρασε ο Michael Mosley για να επιστρέψει στο Γυαλό πεζός είναι κατά τμήματα αδιάβατη και επικίνδυνη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

