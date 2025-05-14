Άλμα άνω του 3,5% κατέγραψε σήμερα Τετάρτη η μετοχή της Sony Group στο χρηματιστήριο του Τόκιο, μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 250 δισ. γεν (περίπου 1,7 δισ. δολάρια), καθώς και την υπέρβαση των εκτιμήσεων για τα λειτουργικά της κέρδη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις σημερινές προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street, η μετοχή σημειώνει άλμα 5,3%, προμηνύοντας μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση για τον τίτλο στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με το CNBC, η ιαπωνική εταιρεία-κολοσσός, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα ηλεκτρονικά και την ψυχαγωγία μέχρι τον χρηματοοικονομικό τομέα, ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 203,6 δισ. γεν για το τελευταίο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης. Παρότι πρόκειται για πτώση 11% σε ετήσια βάση, το αποτέλεσμα υπερέβη τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών σύμφωνα με τα στοιχεία LSEG, που τοποθετούνταν στα 192,2 δισ. γεν.

Η Sony επιβεβαίωσε, επίσης, την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μερικό spinoff της χρηματοοικονομικής της μονάδας, με το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών — λίγο πάνω από 80% — να διανέμεται στους μετόχους της Sony Group ως μέρισμα. Η μονάδα αυτή πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο εντός του έτους και θα εγγράφεται πλέον ως «διακοπείσα δραστηριότητα» στον ισολογισμό του ομίλου.

Αναιμικές οι προβλέψεις για το 2026

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η προοπτική για την τρέχουσα οικονομική χρήση (μέχρι τον Μάρτιο του 2026) εμφανίζεται υποτονική. Η διοίκηση προβλέπει λειτουργικά κέρδη αυξημένα μόλις κατά 0,3%, στα 1,28 τρισ. γεν, έναντι εκτιμήσεων 1,5 τρισ. σύμφωνα με την LSEG. Το guidance αυτό περιλαμβάνει εκτιμώμενη αρνητική επίδραση 100 δισ. γεν από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ.

Η Sony σημείωσε ότι οι προβλέψεις της δεν ενσωματώνουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας που επιτεύχθηκε μόλις τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ μειώνουν προσωρινά τους δασμούς στο 30% (από 145%), ενώ η Κίνα ανταποκρίνεται με μείωση στα αμερικανικά προϊόντα στο 10% (από 125%).

«Θα διαχειριστούμε τον αντίκτυπο των δασμών μέσω στρατηγικής αποθήκευσης αποθεμάτων στις ΗΠΑ, αναπροσαρμογής των αποστολών σε παγκόσμιο επίπεδο και αύξησης τιμών σε ορισμένα προϊόντα, με βάση τις τάσεις της αγοράς», δήλωσε στέλεχος της Sony στη σχετική τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Υπενθυμίζεται πως η Sony προχώρησε ήδη από τον Απρίλιο σε αυξήσεις τιμών για την κονσόλα PlayStation 5 σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, επικαλούμενη το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, τον υψηλό πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Εστίαση στην ψυχαγωγία και το PlayStation 5

Σημαντική παραμένει η συμβολή του κλάδου ψυχαγωγίας στην οικονομική επίδοση της Sony, με τον νέο CEO και πρόεδρο της εταιρείας, Hiroki Totoki, να αναφέρει ότι το 61% των συνολικών εσόδων του τριμήνου προήλθε από τις δραστηριότητες στον χώρο της ψυχαγωγίας – ταινίες, μουσική και gaming.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον τομέα αυτό και να επενδύουμε στην αύξηση των ενεργών χρηστών και της δαπάνης ανά χρήστη στην πλατφόρμα του PlayStation 5», ανέφερε ο κ. Totoki, εκτιμώντας ότι αυτό θα διασφαλίσει διατηρήσιμη κερδοφορία.

Η Sony, η οποία καθιερώθηκε διεθνώς με προϊόντα όπως το walkman τη δεκαετία του ’80, έχει μετασχηματιστεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς ψυχαγωγίας, επενδύοντας στρατηγικά στα media και το ψηφιακό gaming.

