Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αρχικά για πέντε χρόνια.

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα προβλέπει τριάντα θέσεις εισακτέων, εκ των οποίων τρεις καλύπτονται από υποψήφιους που πληρούν κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων μηχανικών ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου. Η στρατηγική σύμπραξη με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επενδύει στη νέα γενιά για την καλλιέργεια ενός δυναμικού, καινοτόμου και υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον των υποδομών και των κατασκευών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΕΔΠΜΣ έως τις 31/05/2025. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.deyk.ntua.gr/.

Πηγή: skai.gr

