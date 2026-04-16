Τιτανικός: Στο... σφυρί μοναδικό σωσίβιο από επιζώντα της τραγωδίας

Μια τεράστια και ιδιαίτερα σπάνια θα έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο όσοι παραστούν σε δημοπρασία του βρετανικού οίκου Henry Aldridge and Son όπου θα διατεθεί προς πώληση ένα σωσίβιο που φορούσε επιζήσασα του Τιτανικού.

Το σωσίβιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει στον κάτοχό του από 250.000 έως 350.000 λίρες, είναι το μοναδικό που ανήκε σε επιζώντα της τραγωδίας του 1912 και τίθεται σε δημοπρασία, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο.

Το συγκεκριμένο ένδυμα φορούσε η Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, επιβάτιδα πρώτης θέσης στο ιστορικό υπερωκεάνιο, το οποίο βυθίστηκε πριν από 114 χρόνια τα οποία συμπληρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Από την τραγωδία επέζησαν μόλις 700 άνθρωποι

Όταν ο Τιτανικός απέπλευσε στις 10 Απριλίου 1912, ήταν το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο που υπήρχε και θεωρούνταν «αβύθιστο». Μετά από τέσσερις ημέρες ωστόσο, το παρθενικό του ταξίδι μετατράπηκε σε διεθνή τραγωδία, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό στις 23:40 της 14ης Απριλίου. Το πλοίο βυθίστηκε σε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν διέθετε επαρκείς σωσίβιες λέμβους για περίπου 2.220 επιβαίνοντες. Από την τραγωδία επέζησαν μόλις 700 άνθρωποι.

Η Φρανκατέλι ήταν γραμματέας της σχεδιάστριας μόδας Λούσι Νταφ Γκόρντον και ταξίδευε στο Σικάγο μαζί με την εργοδότριά της και τον σύζυγό της, Κόσμο Νταφ Γκόρντον. Και οι τρεις επέζησαν, καθώς κατάφεραν να επιβιβαστούν στην πρώτη σωτήρια λέμβο.

Το μπεζ σωσίβιο, το οποίο φέρει υπογραφές της Φρανκατέλι και άλλων διασωθέντων από την ίδια λέμβο, διαθέτει 12 θήκες από καμβά γεμισμένες με φελλό, καθώς και ενισχύσεις στους ώμους και πλευρικούς ιμάντες, σύμφωνα με την καταχώριση στον ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών.

Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δημοπρασίας αντικειμένων από τον Τιτανικό και τη βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία White Star Line.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου δημοπρασίας, Άντριου Όλντριτζ, δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα από τα πιο εμβληματικά» αντικείμενα που έχουν ποτέ τεθεί προς πώληση από το μοιραίο πλοίο. «Με απλά λόγια, αυτό το σωσίβιο αποτελεί μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά για τους συλλέκτες· είναι το μοναδικό δείγμα από επιζώντα του Τιτανικού που έχει ποτέ διατεθεί σε δημοπρασία», ανέφερε σε email του προς το CNN.

«Αν και ο Τιτανικός βυθίστηκε πριν από 114 χρόνια, κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί που επέβαινε είχε τη δική του ιστορία... στην ουσία πρόκειται για περισσότερα από 2.200 κεφάλαια, και σήμερα παρουσιάζουμε αυτές τις ιστορίες μέσα από αυτά τα ενθύμια. Το σωσίβιο είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα του Τιτανικού που έχουν ποτέ τεθεί σε δημοπρασία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Όλντριτζ, το σωσίβιο πωλείται από κάποιον που «αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν άλλο συλλέκτη». Έχει στο παρελθόν εκτεθεί στο Titanic Belfast, το μουσείο που βρίσκεται στο σημείο όπου ναυπηγήθηκε το πλοίο, καθώς και στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου με ευρήματα από τον Τιτανικό, στο Pigeon Forge του Τενεσί.



