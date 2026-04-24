Ο γιος του πρώην Σάχη του Ιράν ζητά στήριξη από τη Δύση

Έκκληση προς τις δυτικές χώρες να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν απηύθυνε ο γιος του πρώην Σάχη του Ιράν και επέκρινε την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να μην τον συναντήσει κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο την Πέμπτη.

Ο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας εκθρονίστηκε κατά την επανάσταση που έφερε στην εξουσία τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χαμενεΐ το 1979, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι παραμένει αδρανής, επιτρέποντας στην κυβέρνηση της Τεχεράνης να συνεχίζει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στα τέλη του περασμένου έτους.

«Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει η αλλαγή. Η αλλαγή είναι καθ’ οδόν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο. «Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσοι Ιρανοί θα χάσουν τη ζωή τους όσο η κοινότητα των δυτικών δημοκρατιών συνεχίζει απλώς να παρακολουθεί.»

Διαδηλώσεις τόσο υποστηρικτών όσο και αντιπάλων πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ ένα άτομο συνελήφθη αφού ο Παχλαβί, κατά την εμφάνισή του, δέχθηκε επίθεση με κάποιο είδος κόκκινου υγρού.

Iran's exiled Prince Reza Pahlavi was sprayed with a red liquid — reported to be tomato paste or tomato juice — by a protester as he left a press conference in Berlin on Thursday. The suspect was immediately detained by police. pic.twitter.com/Rb6asfqYZ6 — Iran International English (@IranIntl_En) April 23, 2026

Ο Παχλαβί πιθανός ηγέτης της αντιπολίτευσης

Ο Παχλαβί, ο οποίος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην εξορία, αναδείχθηκε ως πιθανός ηγέτης της αντιπολίτευσης μετά το ξέσπασμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις πέρυσι.

Ωστόσο, τα κινήματα της ιρανικής αντιπολίτευσης είναι βαθιά διχασμένα και πολλές δυτικές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την υποστήριξή τους, καθώς παραμένει ασαφές το επίπεδο στήριξης στο πρόσωπό του, σχεδόν μισό αιώνα μετά την ανατροπή της βασιλείας του πατέρα του.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τα οποία ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου με ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, η επίσκεψη του Παχλαβί στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης φαίνεται να έχουν βαλτώσει, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν αμφότερες αποκλεισμούς στο ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι κρίμα που η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεν προσέφερε συνάντηση κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία. «Εφαρμόστε το προνόμιό σας. Ως δημοκρατίες, έχετε το δικαίωμα να συνομιλείτε με όποιον θέλετε», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.