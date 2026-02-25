Η ταχεία ανάπτυξη της Ινδίας και η «ισχύς της ισραηλινής καινοτομίας» αποτελούν μια «φυσική βάση» για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε σήμερα ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στην ομιλία του στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, στην Ιερουσαλήμ.

May the India-Israel friendship remain a source of strength in an uncertain world. pic.twitter.com/aLRDcNJXB1 February 25, 2026

«Εδώ και μερικά χρόνια η Ινδία είναι η μεγάλη οικονομία με την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως. Σύντομα θα συμπεριλαμβανόμαστε στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου», διαβεβαίωσε ο Μόντι.

«Ταυτόχρονα, το Ισραήλ είναι μια δύναμη στην καινοτομία και τεχνολογικός ηγέτης. Έτσι δημιουργείται μια φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας», συνέχισε ο Μόντι, ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που εκφωνεί ομιλία στην Κνεσέτ. «Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε το εμπόριο, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να προωθήσουμε την ανάπτυξη κοινών υποδομών», πρόσθεσε.

Ο Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Μεταφέρω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια του ινδικού λαού για κάθε ζωή που χάθηκε και για τις οικογένειες, ο κόσμος των οποίων κατακερματίστηκε κατά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αισθανόμαστε την οδύνη σας. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη σας. Η Ινδία στέκει σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ αυτή τη στιγμή και πέραν αυτής», είπε ο Μόντι, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο αμάχων».

After my Knesset address, PM Netanyahu and I are on the way to an exhibition which showcases strides made in the world of technology.@netanyahu pic.twitter.com/gcbivevcXT — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

