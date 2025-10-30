Νέες συλλήψεις υπόπτων για τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο

Στη σύλληψη πέντε υπόπτων για τη μεγάλη ληστεία των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι Αρχές της Γαλλίας, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιόφωνο RTL.

Νωρίτερα ο τηλεοπτικός σταθμός BFM μετέδωσε ότι συνελήφθη ένα τρίτο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Παρισιού και ανακρίνεται από την αστυνομία.

Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα, τα οποία -όπως ανακοινώθηκε χθες από την εισαγγελία του Παρισιού- έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία.

Στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου που συντάραξε τη Γαλλία εμπλέκονται 4 άτομα, τα οποία με καλυμμένα τα πρόσωπα εισέβαλαν ανενόχλητοι με τη βοήθεια μικρού γερανού στην αίθουσα Απόλλων του Λούβρου, άρπαξαν τα πολύτιμα κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή, αποκαλύπτοντας μεγάλα κενά ασφαλείας στο μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Από τις χθεσινές ανακοινώσεις της εισαγγελέως προκύπτει ότι τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος δεν έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής.

Η εισαγγελέας είπε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλείσει πως η συμμορία πίσω από τη θεαματική ληστεία είναι μεγαλύτερη από τους τέσσερις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Οι πρώτοι δύο συλληφθέντες είναι 30 ετών και κατάγονται από το Aubervilliers (Ομπερβιλιέ), προάστιο του Παρισιού. Ο φερόμενος ρόλος τους στη διάρρηξη είναι άγνωστος, αλλά παρουσιάζονται ως «βασικοί ύποπτοι». Ο ένας συνελήφθη στο Ρουασί, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού Σεν-Σαιν-Ντενί και σχεδίαζε να διαφύγει στο Μάλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.