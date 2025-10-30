Η Ισπανία αγοράζει από την Τουρκία 45 εκπαιδευτικά αεροσκάφη έναντι 3,1 δισ. δολαρίων

Η Ισπανία αγοράζει 45 τουρκικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurjet. Η Μαδρίτη θα πληρώσει 3,1 δισ. δολάρια για να αγοράσει τα 45 τουρκικά αεροσκάφη.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας αποφάσισε να στηρίξει την Άγκυρα.

Ερντογάν: Ο αιώνας της Τουρκίας φέρνει ειρήνη και σταθερότητα στη γεωγραφία του πολιτισμού μας

«Παράγουμε δικά μας μαχητικά, ελικόπτερα άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

«Το τιμόνι της χώρας είναι σε ασφαλή και ικανά χέρια»

«Συνεχίζουμε να θέτουμε τα ορόσημα του Τουρκικού Αιώνα, που θα φέρουν ειρήνη και σταθερότητα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη τη γεωγραφία του πολιτισμού μας και θα δώσουν στους φίλους μας μια ανάσα ανακούφισης. Με τη θέληση του Θεού, στοχεύουμε να θέσουμε 250 άρματα μάχης ALTAY στη διάθεση του στρατού μας μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Με τη δύναμη που αντλούμε από τους ήρωες που μετέφεραν βόδια στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, κατασκευάζουμε τώρα τα δικά μας άρματα μάχης,τα δικά μας πολεμικά πλοία, τα δικά μας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δικά μας ελικόπτερα και τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι πριν από μόλις 20 χρόνια, μια χώρα της οποίας η αμυντική βιομηχανία εξαρτιόταν κατά 80% από ξένες πηγές, ευτυχώς, έχει φτάσει σε μια θέση όπου μπορεί να ανταγωνιστεί παγκοσμίως σήμερα ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Έχουμε δείξει σε όλους, φίλους και εχθρούς, τι μπορεί να επιτύχει η Τουρκία όταν εδραιωθεί η πολιτική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη και όταν το τιμόνι βρίσκεται σε ασφαλή και ικανά χέρια» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκική αντιπολίτευση: Η Ελλάδα έχει απόλυτη υπεροχή στους αιθέρες, μάς έχει προσπεράσει

«Ο Ερντογάν πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό. Πριν 23 χρόνια η Τουρκία είχε την υπεροχή»

Τουράν Τσομέζ, αντιπρόεδρος ΚΟ Καλού Κόμματος: «Αν σήμερα ρωτήσετε τον Ερντογάν και το επιτελείο του θα σας πουν πως έχουν κάνει τρομερή δουλειά! Αναφέρουν πως αγόρασαν 20 μαχητικά Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία και άλλα 24 μεταχειρισμένα μαχητικά από τους Άραβες. Όμως θέλω να τους κάνω την εξής ερώτηση: 'Είστε 23 χρόνια στην κυβέρνηση αυτής της χώρας. Όταν είχατε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας όπως και η αεροπορική της ισχύς ήταν ανώτερη της Ελλάδας. Σήμερα δεν έχετε αυτή την ισχύ. Η Ελλάδα υπερτερεί. Η Ελλάδα σας έχει προσπεράσει! Πώς χάσαμε αυτήν την υπεροχή μέσα σε 23 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα πήρε Rafale και έχει αναβαθμισμένα F-16

«Αγοράζουμε Εurofighter για να προλάβουμε να καλύψουμε τα κενά μας»

4: «Εμείς θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα ΚΑΑΝ μετά το 2028. Δηλαδή μπροστά μας έχουμε τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυξάνονται οι απειλές στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει παραλάβει τα μαχητικά Rafale; H Ελλάδα επίσης παραλαμβάνει τα αναβαθμισμένα F-16 Block-70 άρα υπάρχει μια αλλαγή της ισορροπίας. Παράλληλα υπάρχουν τα επιχειρησιακά ρίσκα λόγω των επεμβάσεων που κάνει το Ισραήλ σε Συρία και άλλες περιοχές. Θα μπορούσε η Τουρκία να περιμένει άλλα 3 χρόνια;».

Διευθυντής Milliyet: Η Ελλάδα θα πάρει και F-35 και έχει αναβαθμισμένα F-16 ΒLOCK-70 - Αγοράζουμε Eurofighter αλλά έχουμε να διανύσουμε δρόμο

«Η απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη διατήρηση της αεροπορικής σταθερότητας στο Αιγαίο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει ολόκληρο τον στόλο F-16 σε Block-70 και αναμένει την παράδοση F-35 από τις ΗΠΑ, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε πριν το KAAN εισέλθει στο απόθεμα» γράφει ο Οζάι Σεντίρ.

Το Μαυροβούνιο μετάνιωσε για την ελεύθερη διέλευση Τούρκων πολιτών - Πάγωσε την ελεύθερη βίζα στους Τούρκους πολίτες

Εντάσεις και επεισόδια στη χώρα. Επιθέσεις σε καταστήματα Τούρκων μετά τη δολοφονική επίθεση σε Μαυροβούνιο πολίτη από Τούρκους

Συνελήφθησαν 45 Τούρκοι και απελάθηκαν οκτώ.

Στο Μαυροβούνιο βρίσκονται 13.000 Τούρκοι με άδεια παραμονής. 15.000 τουρκικές επιχειρήσεις στη χώρα των 800.000 κατοίκων προκαλούν προβληματισμό.

Τούρκοι μαφιόζοι και δραπέτες βρέθηκαν στο Μαυροβούνιο.

