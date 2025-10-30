Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο ρωσικό χτύπημα κατά αμάχων - Βομβαρδισμός κοιτώνα στην Ζαπορίζια – 11 τραυματίες, ανάμεσά τους 6 μικρά παιδιά - Βίντεο 

Πολλοί όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν σε έναν σωρό από μπετόν - Οι διασώστες αναζητούν δύο άτομα κάτω από τα ερείπια

zaporizia

Η Ρωσία χτύπησε τη νύχτα της Τετάρτης έναν κοιτώνα στη Ζαπορίζια, πλήττοντας κοιμισμένους ανθρώπους με πυραύλους και drones. 

Πολλοί όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν σε έναν σωρό από μπετόν.

Από τον βομβαρδισμό του κτιρίου τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους και έξι μικρά παιδιά, ηλικίας από μόλις τριών έως έξι ετών.

Οι διασώστες αναζητούν δύο άτομα κάτω από τα ερείπια.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 8 πυραύλους κατά της πόλης και πραγματοποίησαν 20 πλήγματα με drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Ζαπορίζια βομβαρδισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark