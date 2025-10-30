Η Ρωσία χτύπησε τη νύχτα της Τετάρτης έναν κοιτώνα στη Ζαπορίζια, πλήττοντας κοιμισμένους ανθρώπους με πυραύλους και drones.

Πολλοί όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν σε έναν σωρό από μπετόν.

💔 Zaporizhzhia. Local authorities have shown what the destroyed dormitory looks like after the night strike by Russian forces



Rescuers are searching for two people under the rubble.



There are many injured, including six children aged three to six.



During the night, the… https://t.co/8gkdZHpSHo pic.twitter.com/K4SiHkdxYy — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Από τον βομβαρδισμό του κτιρίου τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους και έξι μικρά παιδιά, ηλικίας από μόλις τριών έως έξι ετών.

Οι διασώστες αναζητούν δύο άτομα κάτω από τα ερείπια.

🟥Russia struck a dormitory in Zaporizhzhia overnight, hitting sleeping people with missiles and drones



Several floors of the building collapsed into a pile of concrete. Eleven people were injured, including six children aged three to six.



The night attack targeted several… pic.twitter.com/2ga60yhRiD — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 8 πυραύλους κατά της πόλης και πραγματοποίησαν 20 πλήγματα με drones.

