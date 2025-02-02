Ο Ρούμπιο απειλεί τον Παναμά με «μέτρα» αν δεν υπάρξουν «άμεσες αλλαγές»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα τον Παναμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα, αν δεν προχωρήσει σε «άμεσες αλλαγές» στη διώρυγα του Παναμά, ενώ υποστήριξε ότι η συνθήκη παραχώρησης της διώρυγας έχει παραβιασθεί.

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο στον Παναμά, ο Ρούμπιο «δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτό το στάτους κβο είναι απαραάδεκτο και ότι, αν δεν υπάρξουν άμεσες αλλαγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συνθήκη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Ο Ρούμπιο δήλωσε στον πρόεδρο Μουλίνο ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει κάνει την προκαταρκτική διαπίστωση ότι η σημερινή θέση επιρροής και ελέγχου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος επί της ζώνης της διώρυγας του Παναμά συνιστά απειλή για τη διώρυγα και αποτελεί παραβίαση της συνθήκης που αφορά τη διαρκή ουδετερότητα και τη λειτουργία της διώρυγας του Παναμά», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Αν και ο Παναμάς είναι αυτός που διαχειρίζεται τη διώρυγα, τα δύο λιμάνια στις δύο άκρες της διαχειρίζεται η εταιρεία CK Hutchinson που είναι καταχωρισμένη στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλα γειτονικά λιμάνια διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες από τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Ο πρόεδρος του Παναμά, από την πλευρά του, πρότεινε σήμερα συνομιλίες σε «τεχνικό» επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να απαντηθούν οι ανησυχίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την κινεζική επιρροή στη διώρυγα.

«Παρουσιάσαμε τη δυνατότητα οι τεχνικές ομάδες μας» να αποσαφηνίσουν «όλα όσα πρέπει να αποσαφηνισθούν», δήλωσε ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνομιλία του με τον Ρούμπιο στον Παναμά.

Ο Μουλίνο υπογράμμισε ότι η κυριαρχία επί της διώρυγας είναι εκτός συζήτησης, ωστόσο προσφέρθηκε να βοηθήσει να επαναπατρισθούν μερικοί μετανάστες, αν οι ΗΠΑ πληρώσουν για τον επαναπατρισμό τους.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμα ότι δεν βλέπει κάποια «πραγματική απειλή» για τις συνθήκες βάσει των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες παραχώρησαν τη διώρυγα του Παναμά.

«Δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πραγματική απειλή αυτή τη στιγμή εναντίον της συνθήκης, της εγκυρότητάς της, και ακόμη λιγότερο για χρήση στρατιωτικής ισχύος για τον έλεγχο της διώρυγας, δεν έχω αυτή την εντύπωση», δήλωσε ο Μουλίνο στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.