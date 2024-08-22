Συγχώρεση ζήτησε ο απερχόμενος επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ

Ο παραιτηθείς επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ζήτησε «συγχώρεση» από τους συμπολίτες του χθες Τετάρτη, διότι δεν τους προστάτευσε από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Ο υποστράτηγος Αχαρόν Χαλιβά είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος εν ενεργεία την ημέρα της επίθεσης -συμπεριλαμβανομένων πολιτών και στρατιωτικών- που ζήτησε συγγνώμη από τους Ισραηλινούς για την πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία αιφνιδίασε εντελώς τον μηχανισμό ασφαλείας και άμυνας.

«Η 7η Οκτωβρίου (...) είναι πικρή και μαύρη μέρα που βαραίνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου και τους ώμους μου κάθε μέρα και κάθε νύχτα έκτοτε και θα με βαραίνει ως την τελευταία μου μέρα, δεν αρθήκαμε στο ύψος του ιερού όρκου μας» δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια παράδοσης-παραλαβής του αξιώματός του στο αρχηγείο της υπηρεσίας του στη Χερτσλίγια, στο κεντρικό Ισραήλ.

«Οι συγγνώμες δεν διορθώνουν τίποτα και δεν μπορούν να παρηγορήσουν ούτε να ξαναφέρουν πίσω τους αγαπημένους που πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα, αλλά πρέπει να ειπωθεί (...): εκ μέρους μου, κι εκ μέρους όλου του κλάδου των πληροφοριών, ζητώ συγχώρεση», πρόσθεσε δακρυσμένος, προτού παραδώσει το αξίωμα στον υποστράτηγο Σλόμι Μπιντέρ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν τον Απρίλιο ότι ο υποστράτηγος Χαλιβά ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, επικαλούμενος την «ευθύνη» του για την αποτυχία της υπηρεσίας του να αποτρέψει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, διευκρινίζοντας πως το γενικό επιτελείο δέχθηκε να «αποστρατευτεί (...) μόλις ονομαστεί ο διάδοχός του».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ουδέποτε ζήτησε επίσημα συγγνώμη για την ανικανότητα της κυβέρνησής του και του κρατικού μηχανισμού για την πιο πολύνεκρη επίθεση που υπέστη ποτέ στο έδαφός του το κράτος του Ισραήλ από ιδρύσεώς του το 1948.

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 απαχθέντες που οδηγήθηκαν στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 105 πιστεύεται πως κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πάνω από 40.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε, που προκάλεσαν πελώρια καταστροφή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το υπουργείο δεν διευκρινίζει πόσα από τα θύματα ήταν άμαχοι και πόσα μαχητές· πάντως ο ΟΗΕ τονίζει πως στην πλειονότητά τους, ήταν γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, 333 μέλη τους έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις την 27η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.