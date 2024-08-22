Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «τόνισε ότι επείγει να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων» που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε συνδιάλεξή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Τετάρτη.

Αναφέρθηκε επίσης στις «επικείμενες συνομιλίες στο Κάιρο για να ξεπεραστούν τα όποια εναπομείναντα εμπόδια», πρόσθεσαν σε λακωνικό δελτίο Τύπου οι υπηρεσίες του, την ώρα που οι ελπίδες πως θα συναφθεί τέτοια συμφωνία σβήνουν.

Ο κ. Μπάιντεν ενημέρωσε ακόμη τον κ. Νετανιάχου για τις «ενεργές και συνεχιζόμενες αμερικανικές προσπάθειες για να υποστηριχθεί η άμυνα του Ισραήλ έναντι των απειλών που προέρχονται από το Ιράν και τρομοκρατικές οργανώσεις» που χαρακτηρίζονται συνδεδεμένες με αυτό στο κείμενο, «συμπεριλαμβανομένων» του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά και του υεμενίτικου κινήματος Ανσάρ Αλλάχ, γνωστού επίσης ως Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Η Κάμαλα Χάρις, αντιπρόεδρος και υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, συμμετείχε στη συνδιάλεξη, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.

Η συνδιάλεξη ακολούθησε την περιοδεία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να ασκηθεί πίεση για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Για τις ΗΠΑ, η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να συμβάλλει να αποτραπεί ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τις απειλές του Ιράν και συμμάχων του να ανταποδώσουν τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη, που αποδόθηκε στο Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.