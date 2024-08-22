Η εισαγγελία της Γουατεμάλας ζητεί να αρθεί η ασυλία του προέδρου Αρέβαλο

Η αμφιλεγόμενη εισαγγελία της Γουατεμάλας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να αρθεί η ασυλία του προέδρου της χώρας Μπερνάρντο Αρέβαλο, κατηγορώντας τον πως ενέκρινε «παράνομες» πληρωμές σε εταιρείες του τομέα των κατασκευών.

Αίτημα για την άρση της ασυλίας του προέδρου Αρέβαλο «υποβλήθηκε» στον κορυφαίο θεσμό της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας Ραφαέλ Κουρουτσίτσε, στον οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ και η ΕΕ για διαφθορά.

Ο εισαγγελικός λειτουργός κατηγορεί τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο ότι διέταξε την πρώην υπουργό Επικοινωνιών Γιάζμιν δε λα Βέγα να καταβάλει εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ο εισαγγελέας Κουρουτσίτσε διαβεβαίωσε πως «τεκμηριώσαμε» ότι «ο πρόεδρος (...) είναι ο κυριότερος προαγωγός της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα».

«Οι παραλογισμοί του κ. Κουρουτσίτσε δεν έχουν καμιά θέση σε ποινική διαδικασία», ήταν η αντίδραση της γραμματείας επικοινωνίας της προεδρίας, σε μήνυμα που διένειμε σε ΜΜΕ.

Από πέρυσι, ο κ. Αρέβαλο και η αμφιλεγόμενη γενική εισαγγελέας Κονσουέλο Πόρας εμπλέκονται σε ανελέητο πόλεμο.

Ο γουατεμαλτέκος πρόεδρος προσπαθεί αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο να εξωθήσει σε παραίτηση αυτήν που οι ΗΠΑ και η ΕΕ επίσης έχουν εγγράψει σε μαύρες λίστες «διεφθαρμένων» και «αντιδημοκρατικών» παραγόντων.

Τον Μάιο, ο πρόεδρος παρουσίασε σχέδιο μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, που είχε σκοπό να διευκολυνθεί η απομάκρυνση της κυρίας Πόρας από το αξίωμα, καθώς δεν έχει νομικά τη δυνατότητα να την καθαιρέσει· όμως το κείμενο δεν προχώρησε στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Αρέβαλο, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές υποσχόμενος να αγωνιστεί εναντίον της ενδημικής διαφθοράς στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, κατηγόρησε τη γενική εισαγγελέα πως ενορχήστρωσε απόπειρα «πραξικοπήματος» όταν έκανε δικαστικούς ελιγμούς για να τον εμποδίσει να αναλάβει την εξουσία.

Η Γουατεμάλα καταλαμβάνει την 154η θέση στον κατάλογο της αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζεται από τη ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια, με επίδοση 23/100.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

