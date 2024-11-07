Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνομιλία αποτέλεσε ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί η σταθερή συμμαχία, η στρατηγική συνεργασία και η ιστορική και βαθιά φιλία που ανέκαθενσυνέδεαν την Ρώμη και την Ουάσιγκτον».

«Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η Τζόρτζια Μελόνι και ο εκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν τη βούλησή τους να εργαστούν σε στενό συντονισμό σε ό,τι αφορά όλες τις κύριες διεθνείς υποθέσεις, αρχίζοντας από την κρίση στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, με κοινό στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας, και στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπογράμμισαν, τέλος, ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να ακολουθούν πορεία περαιτέρω ενίσχυσης των ήδη άριστων διμερών σχέσεων -οι οποίες βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές- και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή», προστίθεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.