Ερντογάν: «Συγχαίρω τον φίλο μου, Ντόναλντ Τραμπ»

«Ελπίζουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πόλεμοι θα τελειώσουν» είπε ο Ερντογάν

Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο μήνυμά του στο X αναφέρει: «Συγχαίρω τον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μεγάλο αγώνα και επανεξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτή τη νέα εποχή, που θα ξεκινήσει με την εκλογή του αμερικανικού λαού, ελπίζουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πόλεμοι, ειδικά το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, θα τελειώσουν. Πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερες προσπάθειες για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Ελπίζω ότι οι εκλογές θα είναι ωφέλιμες για τον φιλικό και σύμμαχο λαό των ΗΠΑ και όλη την ανθρωπότητα».

