Μερτς: «Η ρωσική πρόταση για συνομιλίες απέχει πολύ από το να είναι επαρκής»

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, και ο νέος Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι η προσφορά της Ρωσίας για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία είναι «καλό σημάδι», αλλά «κάθε άλλο παρά επαρκής».

«Αναμένουμε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή πραγματικών συνομιλιών. Πρώτα πρέπει να σιγήσουν τα όπλα και μετά μπορούν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις», τονίζει σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το γαλλικό πρακτορείο, και απηχεί και τις θέσεις του Γάλλου προέδρου.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, ο Μερτς να θέσει την υποστήριξη της Ουκρανίας στο επίκεντρο της διακυβέρνησής του εν μέσω επίμονων ανησυχιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μερτς είναι δε πιο ανοιχτός από τον προκάτοχό του Όλαφ Σολτς στην αποστολή γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και στην ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης.

Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Κίεβο το Σάββατο, όπου εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Δεν κατάλαβες»

Απάντηση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει αντιληφθεί τι εννοούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αποτελεί θετικό σημάδι ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

Ωστόσο, η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν εννοεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, και μόνο τότε μπορούν να γίνουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

