Ισραήλ: Αποδέχεται το σχέδιο του Τραμπ για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ αποδέχεται πλήρως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα τη δέσμευση των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας στην αποστολή τροφίμων στη Γάζα.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ένας μηχανισμός για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σύντομα, είχε δηλώσει επίσης, την Παρασκευή, ο απεσταλμένος της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.