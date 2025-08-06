Σε ηλικία μόλις 33 ετών «έφυγε» από τη ζωή η Κέλι Μακ, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Άντι στη δημοφιλή σειρά «The Walking Dead». Η νεαρή ηθοποιός έχασε τη μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, αφήνοντας πίσω της σημαντικό αποτύπωμα στον τηλεοπτικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η Κέλι Μακ είχε προσβληθεί από γλοίωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το γλοίωμα είναι ένας -σχετικά- συχνός όγκος που δημιουργείται από κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος και μεγαλώνει στην περιοχή του εγκέφαλου και του νωτιαίου μυελού.

'The Walking Dead' actress Kelley Mack has died after a months-long battle with cancer. She was 33 years old. https://t.co/dFpXjEBZeb — Entertainment Tonight (@etnow) August 5, 2025

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε επίσημα μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Κέλι. Ένα τόσο φωτεινό, φλογερό φως πέρασε στο επέκεινα, όπου όλοι τελικά θα πάμε. Πέθανε ειρηνικά το βράδυ του Σαββάτου, με την αγαπημένη της μητέρα, Κρίστεν, και την ακλόνητη θεία της, Κάρεν, παρούσες. Η Κέλι έχει ήδη έρθει σε επαφή με πολλά από τα αγαπημένα της πρόσωπα με τη μορφή διαφόρων πεταλούδων. Θα λείψει σε τόσο πολλούς, με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν».

Η καριέρα της σε τηλεόραση και κινηματογράφο

Η Κέλι Μακ είχε αποκαλύψει δημόσια, τον Σεπτέμβριο, πως έδινε μάχη με τον καρκίνο. Παρά την περιπέτεια της υγείας της, η ταλαντούχα ηθοποιός είχε προλάβει να χαράξει σημαντική πορεία, συμμετέχοντας ως Άντι σε πέντε επεισόδια της σειράς «The Walking Dead» το 2018. Επιπλέον, είχε εμφανιστεί σε γνωστές αμερικανικές παραγωγές όπως το «9-1-1», το «Chicago Med» και στην τηλεταινία «Mr. Manhattan».

Επίσης, είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου «Broadcast Signal Intrusion» (2021), όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τον Χάρι Σαμ τζούνιορ («Glee») και τον Κρις Σάλιβαν («This Is Us»). Η παρουσία της στη βιομηχανία του θεάματος ενισχύθηκε από τον αδερφό της, Πάρκερ Μακ, επίσης ηθοποιό, γνωστό από τις σειρές «Ouija: Origin of Evil», «Faking It» και «Divergent».

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Κέλι είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι ολοκλήρωσε θεραπεία με ακτινοβολία και ξεκίνησε φυσικοθεραπεία, γράφοντας: «Συνολικά, αυτό το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, αλλά τα πράγματα βελτιώνονται. Είναι δύσκολο να δεις τις βελτιώσεις όταν βρίσκεσαι στην καρδιά του. Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά για την υποστήριξη και τις προσευχές».

