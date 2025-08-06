Οι τελωνειακοί δασμοί ύψους 50% που προβλέπονται για μεγάλο μέρος των αγαθών που εισάγονται από τη Βραζιλία τέθηκαν σε ισχύ, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (τοπική ώρα· στις 07:01 ώρα Ελλάδας), επτά ημέρες μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος που προέβλεπε το μέτρο αυτό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ η Βραζιλία αρχικά δεν επρόκειτο να αντιμετωπίσει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς πάνω από το 10% που εφαρμόζεται πλέον σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, ο πρόεδρος Τραμπ κατόπιν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τους αυξήσει στο 50% — επίπεδο υψηλότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος εκφράζει οργή για τη δίωξη που άσκησε η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Η δίωξη, που ο κ. Τραμπ χαρακτηρίζει «κυνήγι μαγισσών», οδήγησε επίσης στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στον δικαστή του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας Αλεσάντρ τζι Μοράις.

Στον κ. Μπολσονάρου εξάλλου επιβλήθηκε κατ’ οίκον κράτηση προχθές Δευτέρα για την «επανειλημμένη» παραβίαση της απαγόρευσης που του είχε επιβληθεί να εκφράζεται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε βάρος του.

Αν και οι τελωνειακοί δασμοί προκάλεσαν έντονη αντίδραση στην Μπραζίλια, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα να καταγγέλλει αμερικανική επίθεση στην «εθνική κυριαρχία» της χώρας του, η κυβέρνησή του μοιάζει να υποβαθμίζει τον αντίτυπο που θα έχουν.

Εν μέρει διότι το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει εξαιρέσεις για κατηγορίες αγαθών, από τον χυμό πορτοκαλιού ως την ενέργεια περνώντας από την αεροναυτική βιομηχανία.

Ωστόσο, άλλοι τομείς κλειδιά, όπως αυτός του καφέ, θα υποστούν δασμούς 50%.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βραζιλίας πάντως μόλις το 36% των προϊόντων που εξάγει η χώρα στην αγορά των ΗΠΑ υπόκειται στους νέους τελωνειακούς δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

