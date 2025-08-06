Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες Τρίτη σε δασική έκταση σε μικρή απόσταση από τη λουτρόπολη Ταρίφα, στον νότο της Ισπανίας, υποχρέωσε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις, καθώς και 5.000 και πλέον οχημάτων, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Ήταν επιβεβλημένη η εσπευσμένη απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ανθρώπων και, σε χρόνο ρεκόρ, 5.000 και πλέον οχημάτων» εξήγησε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Αντόνιο Σανθ.

Ο κ. Σανθ κατονόμασε τουλάχιστον επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις όπου έγινε εσπευσμένη απομάκρυνση ανθρώπων, προσθέτοντας ότι 17 εναέρια μέσα, ιδίως αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η κατάσταση παραμένει περίπλοκη» έπειτα από ώρες μάχης με τις φλόγες, αναγνώρισε.

Fire 🔥 in La Peña, South Spain again, with strong levante winds. Looks like a Caravan exploded in a camping and then the fire extended quickly.@Plan_INFOCA #IFTarifa@E112Andalucia pic.twitter.com/Ro9u59f41u — Bjorn Dunkel (@bjorndunkel) August 5, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης-τροχόσπιτων στο όρος Λα Πένια, μερικά χιλιόμετρα από την Ταρίφα, μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE. Εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας του σφοδρού ανέμου, συχνού σε αυτή την περιοχή της Ανδαλουσίας και του στενού του Γιβραλτάρ.

Arson is suspected to be the cause of Spain's Avila wildfire, the director general of Natural Heritage in Castilla y Leon, said https://t.co/Tt4kDanybu pic.twitter.com/7A1L5xEaJ8 — Reuters (@Reuters) July 30, 2025

Μεγάλη παραλιακή οδός είναι αδιάβατη για 9 χιλιόμετρα, προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της επαρχίας.

Η φωτιά δεν απειλεί, ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, το κέντρο της πόλης, καθώς ο άνεμος πνέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Ταρίφα, πόλη με περίπου 19.000 κατοίκους, αντίκρυ στο Μαρόκο, βλέπει γενικά τον πληθυσμό της να διπλασιάζεται τα καλοκαίρια.

Η Ισπανία δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από κύμα ζέστης και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών «παραμένει πολύ υψηλός και ακραίος σε μεγάλο μέρος της επικράτειας», τόνισε χθες η ισπανική πολιτική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.